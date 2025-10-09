Сколько раз должен был подтянуться «идеальный красноармеец»

Физическая подготовка военнослужащих всегда играла ключевую роль в боеспособности армии. В преддверии Великой Отечественной войны в СССР были разработаны специальные нормативы и методики, направленные на укрепление физических качеств солдат Красной армии. Эти программы базировались на научном подходе и учитывали задачи, которые могли возникнуть в реальных боевых условиях.

Методика Василия Ощепкова

В 1931 году под редакцией известного советского спортсмена и тренера Василия Ощепкова была издана брошюра «Физические упражнения в РККА». Документ стал важным этапом в систематизации и развитии физической подготовки советских военнослужащих. Ощепков, бывший мастером боевых искусств и одним из создателей самбо, включил в брошюру основы рукопашного боя, а также нормы физической подготовки для солдат Красной армии. Среди ключевых физических нормативов, которым должны были соответствовать красноармейцы, выделялись:

Бег на 100 метров – солдат должен был пробежать дистанцию за 13 секунд. Кросс на 1 километр – норматив составлял 3 минуты 10 секунд. Подтягивания – от 11 до 13 раз, в зависимости от массы тела военнослужащего.

Интересно, что в системе физической подготовки РККА отсутствовали отжимания, которые сегодня являются базовым упражнением для большинства армий мира. Вместо этого красноармейцы соревновались в подтягиваниях и толчке штанги, что развивало силу рук и спины. Подобные упражнения, по мнению Ощепкова, готовили солдат к выполнению задач, связанных с преодолением препятствий, переноской тяжестей и рукопашным боем.

Индивидуальная гимнастика для командного состава

В 1939 году Народный комиссариат обороны СССР выпустил брошюру «Индивидуальная гимнастика на каждый день», которая была предназначена для командного и начальствующего состава РККА. Этот документ дополнял общие физические нормативы и предлагал офицерам выполнять ежедневные упражнения для укрепления мышц спины, живота и рук. Среди рекомендуемых упражнений были сгибания и разгибания рук — 4–6 или даже 8–10 повторений. А также упражнения с использованием стула – например, отжимания или упоры. Как и в случае с красноармейцами, отжимания не были обязательной частью гимнастической программы, однако акцент делался на развитие силы и выносливости. Командиры должны были подавать пример своим подчиненным, поэтому их физическая форма также находилась под строгим контролем.

Немецкий подход

Главный противник СССР в Великой Отечественной войне – Третий рейх – также уделял значительное внимание физической подготовке своих военнослужащих. В 1936 году в Германии были утверждены нормативы, которые определяли физическую подготовку солдат вермахта. В отличие от РККА, немецкая система была более жесткой и разнообразной. Согласно исследованиям советского историка Германа Гончарова, новобранцев вермахта с первых дней службы подвергали интенсивным физическим нагрузкам.

Основные элементы подготовки включали:

Рытье траншей и преодоление препятствий. Обучение рукопашному бою. Многокилометровые марш-броски. Плавание в холодной воде. Прыжки с высоты.

Подготовка новобранцев длилась четыре месяца, в течение которых солдатам прививали выносливость и дисциплину. Лозунг «Пот бережет кровь» подчеркивал важность физической подготовки для выживания в бою. Особое внимание уделялось элитным подразделениям, таким как СС. Ветеран СС Гюнтер Фляйшман вспоминал, что их тренировки были еще более интенсивными и продолжались минимум полгода.

Советская и немецкая системы физической подготовки имели как сходства, так и различия. Обе армии делали акцент на развитие выносливости, силы и боевых навыков, необходимых для успешного выполнения боевых задач. Однако подходы к тренировкам отличались.