Рекордсменка по коме: что произошло с Эдуардой О'Бара

Имя Эдуарды О'Бары стало синонимом невероятной преданности, любви и жертвенности. Эта американская школьница, родившаяся в 1953 году в Пенсильвании, вошла в историю как человек, проведший в состоянии комы более четырех десятилетий. История Эдуарды — это не только рассказ о медицинском феномене, но и о силе родительской любви, которая, несмотря на все трудности, не угасала до последнего дня.

Полная надежд юность

Эдуарда О'Бара росла в благополучной семье. Ее родители были образованными и уважаемыми людьми: мать преподавала математику, а отец, был ветераном вооруженных сил и работал учителем физкультуры. Девочка с ранних лет демонстрировала тягу к знаниям и мечтала стать педиатром, чтобы помогать детям. Она была прилежной ученицей, успевала по всем предметам и строила планы на будущее. Однако судьба распорядилась иначе.

В возрасте 16 лет Эдуарда заболела пневмонией. Болезнь ослабила ее организм, и после двухнедельного лечения состояние девушки не улучшилось. Врачи диагностировали у нее диабет, требующий немедленного лечения. Эдуарде назначили инсулин, который она принимала перорально, однако организм не усваивал лекарство. Однажды ночью, проснувшись от сильной боли и холода, девочка дрожащим голосом попросила свою мать: «Мама, пожалуйста, не оставляй меня». Эти слова стали последними, которые Эдуарда произнесла, прежде чем впасть в диабетическую кому.

Самоотверженность родителей

Для родителей Эдуарды наступил самый тяжелый период в их жизни. Врачи предупреждали, что шансы на пробуждение минимальны, но мать девочки, миссис О'Бара, не собиралась сдаваться. Она дала обещание дочери никогда ее не покидать и посвятила всю свою жизнь уходу за Эдуардой.

Миссис О'Бара уволилась с работы, чтобы круглосуточно находиться рядом с дочерью. Отец, в свою очередь, взял на себя финансовое обеспечение семьи, работая сразу на трех работах. За годы ухода за Эдуардой семья накопила долг в 200 тысяч долларов, но это не останавливало их. Они верили в чудо.

Мать Эдуарды выполняла все необходимые медицинские процедуры: регулярно переворачивала дочь, чтобы избежать пролежней, кормила ее через зонд, поддерживала гигиену. Впрочем, уход за Эдуардой не ограничивался только этим. Миссис О'Бара каждый день разговаривала с дочерью, читала ей книги, включала музыку, играла на пианино, надеясь, что Эдуарда услышит ее. Она верила, что любовь и внимание помогут дочери вернуться к жизни.

Десятилетия борьбы

Годы шли, но состояние Эдуарды оставалось неизменным. Несмотря на это, родители продолжали бороться. Мать ухаживала за дочерью до самой своей смерти в 2008 году. После этого заботу об Эдуарде взяла на себя ее младшая сестра Колин. Она продолжила дело родителей, поддерживая Эдуарду и веря в ее пробуждение.

В итоге Эдуарда стала мировым рекордсменом по продолжительности нахождения в состоянии комы. К сожалению, несмотря на все усилия, чуда не произошло. Эдуарда О'Бара скончалась 21 ноября 2012 года, проведя в коме 42 года.