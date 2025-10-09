Женщина рассказала, когда купила билет, с которым выиграла 27,5 миллиона рублей

Жительница Московской области в течение года дважды выиграла в лотерее. Сначала она получила 100 тысяч рублей, а затем сорвала куш в 27,5 миллиона. Об этом в четверг, 9 октября, сообщили в пресс-службе «Столото».

© Вечерняя Москва

По словам представителей бренда, еще в начале года женщина одержала победу в «Спортлото «6 из 45», а спустя несколько месяцев выиграла суперприз в лотерее «Спортлото «5 из 36». Счастливица хочет потратить полученные деньги на покупку жилья для дочери и нового автомобиля для себя.

— Перед сном купила билет на три тиража. Думаю, пусть поиграют, а утром посмотрю результат. В час ночи еще не спала: решила все-таки посмотреть — и увидела заветный желтый баннер с суммой выигрыша, — передает слова жительницы Подмосковья РИА Новости.

Другой случай произошел в июле, когда работник завода по имени Роман из Челябинской области выиграл 100 миллионов рублей в тираже № 143 лотереи «Мечталлион». За день до выигрыша супруге победителя приснился сон про рыжего паука.

При этом в 142-м тираже лотереи «Мечталлион» появилось 18 новых миллионеров. Кроме того, выигрышными оказались 181 428 билетов, а общая сумма призов превысила 37 миллионов рублей.