Как Покров Пресвятой Богородицы стал днем, когда девушки вымаливали себе женихов

14 октября в России отмечают Покров Пресвятой Богородицы - праздник-парадокс. Потому что уже восемь с половиной столетий русские радостно чествуют событие, в основе которого - военное поражение наших предков. Причем Покров-день у нас издавна настолько любили, что с ним связывали как свое личное счастье - выбор жениха или невесты, свадьбы, так и судьбу всего народа. Известна не одна военная победа, не одно значимое для государства событие, которые произошли именно 1 октября по старому стилю, то есть 14-го по новому. И если была возможность, любое важное, требующее осмотрительности и больших трудов дело, старались начать "с Покрова да под Покровом".

© Ф. Журавлев "Перед венцом"

Игра слов в этой поговорке основана на том, что в прямом смысле "покров" означает наружный слой чего-либо, или же покрывало, плат. Но в названии праздника Покров означает защиту, причем поскольку речь о защите, которую дарует нам Богородица, то пишется слово с заглавной буквы. Хотя плат в торжестве тоже участвует.

Точная дата произошедшего историками не установлена, но, скорее всего, это начало X века. Место действия - христианский Константинополь, столица Византии. Правит империей Лев VI Философ, личность занятная. Автор трудов по праву, пророческих стихов и религиозных гимнов, император оставил потомкам еще и военное сочинение "Тактика Льва". При этом, несмотря на ученость и трактат по военному делу, военачальником Лев VI был никудышным: к примеру, в его правление Византия потеряла Сицилию. Да и сам богатейший Константинополь мог показаться легкой добычей для всех, кто бы вознамерился его завоевать.

Летописи свидетельствуют: такими желающими оказались наши предки славяне, тогда еще язычники. Согласно "Повести временных лет" русский князь Олег в 907 году начисто разорил столицу Византии. Тот самый пушкинский Вещий Олег, который, не имея обыкновения церемониться с врагами, обрекал "их села и нивы... мечам и пожарам". Видно, впечатления от набега боевой дружины Олега были так сильны, что уже одно приближение его кораблей к Константинополю приводило жителей в ужас. Таинственное и мистическое происшествие, связанное с одним таким появлением судов варваров, и легло в основу праздника.

Итак, Влахерны - северо-западная окраина Константинополя на южном берегу бухты Золотой Рог. Как сообщает церковное предание, в день, когда тревога горожан, узнавших о приближении кораблей неприятеля, была особенно сильна, христиане собрались во Влахернском храме у иконы Пресвятой Богородицы - похоже, на Льва Философа горожане уже не надеялись. Вместе со всеми в храме молился и раб византийского вельможи Андрей, Христа ради Юродивый, славянин. Молились день, молились ночь. И вот к утру Андрей Юродивый увидел во время моления Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную ангелами. Преклонив колена, Божия Матерь со слезами молилась за христиан, а потом, сняв со Своей головы плат, распростерла его над стоящими в храме, защищая от всех врагов - зримых и незримых. Андрей, трепеща, спросил стоявшего рядом с ним своего товарища Епифания, видит ли он "Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире". "Вижу, святый отче!" - ответил Епифаний.

Как сообщает предание, неожиданно для жителей столицы корабли с дружинами славян вдруг развернулись назад. Константинополь был спасен. Историки до сих пор не пришли к единству был ли это князь Олег с дружиной или захватчики-арабы. Но вот сам факт того, что флот врага, вплотную подошедший к Константинополю, без видимой причины изменил свои планы, врезался в народную память надолго. Как чудо, связанное с молитвой к Пресвятой Богородице, простирающей Свой плат, Свою защиту над всеми молящими об этом. Это явление Пресвятой Богородицы, которая Своим Покровом защищает всех, ищущих Ее заступничества, и вспоминают во время праздника.

Давайте обратим внимание: спасен был враждебный на тот момент нашим предкам Константинополь, возможно, спасен от набега наших же предков, но с XII века событие отмечают в России как великий праздник. А вот в греческом календаре торжество значительно скромнее. Парадокс: событие, которое можно было бы посчитать военным поражением наших предков или как минимум происшествием, нас никак не касающимся, Русская Церковь считает великим праздником заступничества Богородицы за всех православных христиан. По словам епископа Василия (Родзянко), такое "самоотречение - историческое, народное - не случайно. Оно свидетельствует о том, что народ несет в себе мощь правды, понимание того, что истинно, а что нет. Поэтому любовь к Покров-дню свидетельствует о глубокой нравственной чистоте и силе нации, о сохранении в людях чувства правды".

Конечно, можно скептически отнестись к видению некоего юродивого раба и посчитать произошедшее совпадением - Господь никому не навязывается Своими чудесами, или, как выразился Альберт Эйнштейн, "при помощи совпадений Бог сохраняет анонимность". Но дело в том, что визуализация спасительного Покрова, распростертого Богородицей над молящимися, не противоречит внутреннему опыту каждого верующего, получавшего защиту по молитве к Божией Матери.

Про чудо явления Покрова Пресвятой Богородицы рассказано в житии преподобного Андрея Юродивого. Автор - священник Константинопольского храма Святой Софии Никифор, лично знавший святого. Древнейший список жития относится к X веку, а первый его русский перевод был сделан не позднее начала века XII. Текст был очень популярен, сохранилось более двухсот его списков, и в середине XII века Житие святого праведного Андрея Юродивого читал и перечитывал великий князь Андрей Боголюбский. Он же и постановил отмечать праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы 1 октября.

Удивительное дело - точная дата торжества была выбрана Андреем Боголюбским произвольно, в житии Андрея Юродивого нет никаких указаний про день, когда произошло чудо. Но сколько поэзии, сколько новых смыслов появляется именно в такой привязке праздника. Во-первых, в наших широтах первый снег - "первое зазимье" - часто, очень часто случается как раз в начале октября, и слова о том, что Богородица своим белым сияющим платом покрывает нашу землю, перестают быть абстракцией, они становятся зримы. Отсюда пословицы, народные песни об этом.

Во-вторых, и это, скорее всего, и послужило причиной выбора дня для праздника, начало октября - не только время окончания крестьянских работ, но и целого цикла природы, время перехода к новому состоянию. В эти дни менялись ритм и задачи жизни - крестьянин мог сосредоточиться на иных, чем летом, но не менее важных жизненных вопросах. Женитьба и замужество, к которым наши предки относились очень серьезно, и был таким сверх важным вопросом.

На Покров или играли свадьбы, или для тех, кто еще не нашел свою судьбу, начинались посиделки - время выбора того, с кем проведешь жизнь. Период крайне ответственный. А еще Покров был девичьим праздником. Прийти в храм на Покров-день девушки старались заранее: еще бы! До торжественного богослужения надо было обязательно поставить свечку перед образом Покрова Пресвятой Богородицы, проговорив при этом свои девичьи, пусть неканонические, но крайне популярные "молитвы": "Покров-праздничек, покрой землю снежком, а меня женишком", "Ты, Покров-Богородица! Покрой меня, девушку, пеленой своей нетленною - идти на чужую сторону", "Матушка-Богородица, возьми под Покров Свой и меня, и дом мой".