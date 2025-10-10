Пенсионерку спасли от гигантского «шара» в шее

Огромный зоб размером с волейбольный мяч едва не стал причиной удушья 79-летней пенсионерки. Гигантский «шар» перекрыл трахею, оставив всего 4 мм свободного пространства.

Как сообщили «МК» в Департаменте здравоохранения Москвы, пожилую женщину доставили в реанимацию 24-й горбольницы. Из—за сжатия трахеи в крови накопилось много углекислого газа — почти в 3 раза выше нормы. Чтобы спасти пациентку, требовалось удалить ей щитовидную железу. Поскольку интубировать обычным способом пенсионерку было невозможно, медики провели интубацию, не вводя женщину в медикаментозный сон с использованием фиброскопа. Через разрез на шее они удалили щитовидную железу. Сегодня пенсионерка чувствует себя нормально.