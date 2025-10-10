Каким городам США «спящий пророк» предсказал исчезновение

Эдгар Кейси, вошедший в историю как «спящий пророк» за способность предсказывать будущее в состоянии транса, видел судьбы целых народов и континентов. Но будучи американцем, он оставил особое наследие для своей страны — серию мрачных и загадочных пророчеств о будущем Соединенных Штатов.

Пророчества для Родины

Кейси с пугающей точностью предсказал ключевые события XX века: обе Мировые войны, победу СССР в Великой Отечественной, распад советской империи и даже создание государства Израиль. Но для Америки его предсказания были еще более конкретны. Он предвидел Великую депрессию — крах фондового рынка в 1929 году и последующий экономический подъем в 1933-м. Заранее знал о трагической гибели президента Джона Кеннеди.

Одним из самых обсуждаемых стало его предсказание о 44-м президенте США, который, по словам пророка, должен был стать последним. Долгое время считалось, что Кейси говорил о Бараке Обаме. Однако некоторые современные толкователи предполагают, что пророк мог иметь в виду Дональда Трампа. Эта путаница возникает из-за двойного счета в американской истории: президент Гровер Кливленд учитывается дважды, как 22-й и 24-й. Таким образом, если вести подсчет по количеству лиц, занимавших этот пост, Трамп действительно является 44-м. Сбудется ли это мрачное пророчество — покажет время.

Исчезнувшие территории США

Между тем, по словам Эдгара Кейси, Соединенные Штаты не только лишатся президента: изменятся до неузнаваемости и облик страны. Как утверждает Вадим Телицын, автор книги «2012. Год Апокалипсиса», на основании прогнозов Кейси специалисты составили карту США XXI века, на которой не оказалось нескольких крупных городов. Не было на этой карте и Нового Орлеана. В 2005 году предсказание «спящего пророка» сбылось. Тогда на Нью-Орлеан обрушился самый страшный за всю историю Америки ураган «Катрина». Погибло около 2 тысяч человек, а почти 80% территории крупного портового города оказалось под водой. Все случилось, как и говорил Кейси: «Катастрофа может произойти очень быстро. Человечеству, вероятно, не будет дано ни единого дня для того, чтобы спастись».

Правда, эти слова Кейси относятся ко многим катастрофам, которые он предсказывал миру. Ведь, кроме Нового Орлеана, по мнению провидца, в будущем должны быть основательно разрушены Лос-Анджелес и Сан-Франциско, а Нью-Йорк так и вовсе стерт с лица земли. Некоторые исследователи, как, например, Владимир Кучин, автор книги «Всемирная волновая история», уверены в том, что Кейси ошибся, так как перечисленные города стоят до сих пор, другие же считают, что все еще впереди. В.А. Демус в издании «Феномен пророческого дара» пишет о том, что Эдгар Кейси предсказал также исчезновение южных частей Каролины, Джорджии и Калифорнии.

Касается всего мира

Согласно прогнозам Эдгара Кейси, все перечисленные города и территории Соединенных Штатов канут в Лету вследствие природных катаклизмов. Как пишет Юрий Максименко в издании «Древнейшая история человечества», Кейси связывал данные катастрофы со сдвигом земной оси и сменой полюсов. Понятно, что столь глобальные изменения должны коснуться не только США, но и других стран мира. По словам «спящего пророка», в будущем районы с холодным или субтропическим климатом станут тропическими: «Там будут расти папоротники». В северных районах Гренландии появятся открытые воды. Возникнут новые земли в Карибском море. Большая часть Японии скроется под водой, а Европа «преобразится».

Теория сдвига полюсов, согласно которой нашу планету ожидают более частые, чем сегодня, землетрясения, извержения вулканов и наводнения действительно существует. Мало того, по утверждению Михаила Комлева, автора книги «2012. Прогноз для России от ведущих экстрасенсов и астрологов», однажды нечто подобное уже происходило. Юлия Мизун в издании «Русь ведическая» тоже предполагает, что наступление длительной зимы на Земле могло быть следствием сдвига полюсов, то есть изменения угла наклона оси вращения планеты. Так что, по мнению некоторых ученых, в пророчествах Кейси нет ничего удивительно. Другой вопрос: когда именно произойдут описанные провидцем события?