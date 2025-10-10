Женщина пыталась завладеть домом бойфренда с помощью антифриза

В США арестовали женщину, которая отравила бойфренда антифризом. Об этом сообщает ABC 7.

Преступление было совершено в начале августа в штате Коннектикут. 34-летняя Кристен Хоган оказалась в центре скандала после того, как подлила ядовитую жидкость в бокал сожителю. По версии следствия, женщина добавила антифриз в красное вино, которое ее бойфренд выпил вечером перед сном. Спустя несколько часов мужчина проснулся с симптомами отравления. Он испытывал проблемы с речью и шатался. Хоган позвонила его матери.

«Его доставили в больницу с симптомами, которые первоначально приняли за признаки инсульта, но затем у него диагностировали отравление этиленгликолем», — отмечается в материалах дела. Этиленгликоль содержится в антифризе, который с большой долей вероятности подозреваемая использовала. Пострадавший провел несколько дней в реанимации, где ему потребовался диализ, а лабораторный анализ подтвердил наличие отравляющего вещества в вине. Предполагаемым мотивом преступления могло стать желание женщины получить полную опеку над их общим ребенком и унаследовать дом стоимостью около миллиона долларов (около 81 миллиона рублей), где проживала пара.

Полиция установила, что подозреваемая использовала телефон для поиска информации о смертельно опасных химических веществах. В настоящее время Хоган содержится под стражей, судебное разбирательство по делу продолжается.

Ранее в Великобритании 46-летняя женщина Этель Миллс попала под суд вместе с любовником, который попытался расправиться с ее мужем. Мужчина смог отбиться и выжить.