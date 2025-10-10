Лондонский скандал с Раисой Горбачевой: сплетня или быль?

Декабрь 1984 года. У руля СССР дряхлеющий Константин Черненко, но в Лондон с «дружеским визитом» едет молодой и энергичный Михаил Горбачёв. Эта поездка, по мнению многих историков, стала его звездным часом и решающей репетицией перед назначением на пост генсека. Но за кулисами официальных приемов разворачивались события, которые могли бы поставить крест на карьере любого советского политика.

«Наш человек» в Советском Союзе

Как пишет в своих мемуарах генерал КГБ Михаил Докучаев, именно после этого визита на Западе заговорили о Горбачёве как о вероятном преемнике Черненко. Прием в британской столице был на удивление теплым. Причина, по некоторым данным, крылась в откровенности, которую Горбачёв позволил себе в беседах с «железной леди» Маргарет Тэтчер.

По утверждению ряда источников, будущий генсек поделился с премьер-министром Великобритании секретной информацией — картами и схемами нанесения тактических ударов по объектам НАТО в Европе. Неудивительно, что после таких откровений Тэтчер стала называть его «человеком, с которым можно иметь дело». Для Запада он стал «своим» человеком в советском руководстве.

Те же, кого не интересовала политика, следили за поведением Раисы Максимовны. Бульварная английская пресса пестрела заметками о, мягко говоря, странных поступках Горбачёвой.

Барские замашки

Дело в том, что, как пишет Валентина Краскова в своей книге «Кремлёвские дети», Раиса Горбачёва отказалась от запланированного прежде посещения могилы великого теоретика пролетарской революции Карла Маркса, в его музей заглянуть она тоже не захотела. Вместо этого Раиса Максимовна предпочла полюбоваться королевскими драгоценностями в Тауэре. Когда же Раиса Максимовна посетила вдобавок и лондонский салон «Картье», чуть не разгорелся скандал. Если верить Рою Медведеву, автору издания «Советский Союз: последние годы жизни», мало того что Горбачёва приобрела там бриллиантовые серьги за 1 780 долларов, так она ещё и расплатилась за покупку золотой картой «Американ экспресс», что означало только одно – уже в то время у Михаила Горбачёва был открыт счёт в каком-то западном банке. Впрочем, сам президент Советского Союза в своих мемуарах назвал описанные выше события обыкновенной сплетней.

Кому принадлежала банковская карта?

Александр Островский в книге «Кто поставил Горбачёва?» высказывает мнение, что в 1984 году Михаил Горбачёв вряд ли являлся обладателем счёта в иностранном банке. Но тогда возникает вопрос: кому же принадлежала золотая карта? Островский предлагает две версии, и обе они не делают чести Михаилу Сергеевичу. Согласно первой гипотезе, банковская карта была казенной, что наводит на мысль об откровенном казнокрадстве. Если же карту предоставил кто-то из членов английской делегации, то здесь, как выразился Островский, речь уже шла о коррупции.

Константин Черненко тоже интересовался происхождением «Американ экспресс», но Горбачёв заверил генсека, уже стоявшего одной ногой в могиле, в том, что он лишь одолжил у представителя советской делегации дипломатическую кредитную карту, а после вернул долг наличными. Поверил Черненко Горбачёву или нет, вскоре стало уже неважно. Спустя три месяца Константин Устинович скончался, а пост генерального секретаря достался Михаилу Горбачёву.