Почему немцы на фронте больше всего боялись сибиряков

Зимой 1941 года, когда судьба Москвы висела на волоске, на фронте появились новые части — закаленные, молчаливые и невероятно стойкие. Немцы скоро узнали, кто перед ними: «die Sibirier». Сибиряки. Их прибытие стало переломным моментом в Битве за Москву.

«Мороз — наш союзник»

Так называемые «сибирские дивизии» были переброшены с Дальнего Востока, где до этого несли службу по охране границы от Японии. Многие из них имели боевой опыт Халхин-Гола.

Их главным преимуществом стала феноменальная выносливость. Температура под Москвой в ту зиму опускалась ниже –30°C.

«Холода стояли сильные. Вот когда пригодились сибирякам и физическая закалка, и привычка к морозам», — вспоминал генерал-иркутянин Афанасий Белобородов, командовавший 9-й гвардейской стрелковой дивизией.

Писатель-фронтовик Виктор Астафьев, сам сибиряк, называл своих земляков «выносливым зверем». А разведчик Анатолий Кузнецов метко заметил:

«Зимою и конь того не осилит, с чем сибиряк справится».

Отряды лыжников в маскхалатах нередко формировались из бойцов, имевших охотничьи навыки. Сибирские старожилы-чалдоны издавна славились умением с одного выстрела попасть белке в глаз (так они берегли ценный мех). Генерал Леонид Говоров, узнав о прибытии такого подкрепления, даже пошутил, что даёт сибирским охотникам «лицензию на неограниченный отстрел фашистского зверья в подмосковных лесах».

«Не сибиряки ли тут действуют?»

Противник, столкнувшись с мощью сибирских дивизий, заметно упал духом.

«Немцы очень быстро узнали о приходе сибиряков, вернее, почувствовали его на себе, – рассказывал писатель Пётр Павленко в очерке 1942 года «Сибиряки». – Входя в деревню, обязательно расспрашивали жителей – не сибиряки ли тут действуют. Качали головами, если оказывались сибиряки. Да и как тут не закачать?»

В какой-то мере события под Москвой подтвердили довоенные представления многих немцев о Сибири, как о полудиком крае, где живут суровые люди. Ветераны вспомнили, что «немало натерпелись» от сибиряков во время Первой мировой войны. Ещё генерал Людендорф писал о «губительной» меткости зауральских частей и их боевой выдержке.

Сам Гитлер, любивший оперировать биологическими критериями, считал, что сибиряки «ведут удивительно здоровую жизнь», а значит, способны достичь «превосходства» над немцами. Об этих откровениях фюрера упоминается в мемуарах Альберта Шпеера.

Сходных взглядов придерживался и генерал Гюнтер Блюментритт. Он считал, что сибиряк в значительной степени остаётся «азиатом», поэтому он превосходит в силе и выносливости своего «европейского соотечественника».

Бойцы из Сибири сломили немцев не только у стен Москвы. В Сталинграде, по данным исследователя Александра Голованова, действовали 33 сибирских дивизии и бригады, составлявшие ядро советских сил. Как рассказывал младший лейтенант Виктор Башанхаев, бывший в 1942 году ротным политруком, немцы, столкнувшись с сибиряками в рукопашном бою, убегали с криками «Сибирские дикари, сибирские дикари!»

А летом 1943 года младший лейтенант Семён Вольтов передавал по телефону в газету «Алтайская правда» услышанное им от немецких пленных признание: «Сибиряки – это наша гроза».

Страх фашистов перед сибиряками доходил до того, что на плакатах их изображали двухметровыми волосатыми людьми с рогами. Сама Сибирь представлялась немцам такой страшной полумифической землёй, что ссылкой в неё Геббельс запугивал солдат при отступлении. Входя в освобождённые города, красноармейцы видели на стенах лозунги: «Победа или Сибирь!»

Некоторые авторы пытаются объяснить выдающуюся роль сибиряков в Великой Отечественной войне их особой «пассионарностью» и отсутствием крепостного права. Но, скорее всего, причина мощи «сибирских дивизий» заключалась в сочетании климатических факторов с неизменным патриотизмом сибиряков.