Семь главных археологических загадок на территории России

Сибирь — не просто бескрайние просторы и несметные богатства. Это гигантский архив древних цивилизаций, где каждая находка ставит перед учеными новые вопросы. Мы собрали самые интригующие археологические тайны.

Исчезнувшее царство саргатов

Представьте: за тысячу лет до Руси на территории от Урала до Казахстана существовала могущественная Саргатия. Саргатия существовала более 1000 лет, а потом исчезла, оставив после себя только курганы. Ее курганы достигали 8 метров в высоту, а знать носила золотые гривны и китайский шелк. Анализ ДНК саргатов показывает их родство с венграми и уграми.

Ученые считают, что на территории Омской области находится особый район Саргатии – «Могилы предков». Куда саргаты исчезли – никто не знает.

К сожалению, многие могилы были разграблены «старателями» еще в XVIII веке. Знаменитая Сибирская коллекция Петра I была составлена из золота саргатов.

Загадка омских «пришельцев»

10 лет назад в Омской области на берегу реки Тара в урочище Мурлы археологи нашли 8 могил гуннов, живших 1,5 тысячи лет назад.

Черепа оказались удлиненной формы, напоминавшей гуманоидов-пришельцев. Известно, что для придания черепу определенной формы древние люди носили повязки. Ученые гадают, что побудило гуннов так изменять форму черепа?

Есть предположение, что черепа принадлежат женщинам-шаманкам. Поскольку находка вызывает много вопросов, черепа не выставлены напоказ, а хранятся в запасниках. Остается добавить, что такие же черепа были найдены в Перу и в Мексике.

Загадка пызырыкской медицины

Погребения пызырыкской культуры в Горном Алтае были открыты в 1865 году археологом Василием Радловым. Культура была названа в честь урочища Пызырык Улаганского района, где в 1929 году нашли усыпальницы знати.

Одной из представительниц культуры считают «Принцессу Укока» – женщину европеоидного типа, чья мумия была найдена на плато Укок.

Недавно выяснилось, что пызырыкцы уже 2300-2500 лет тому назад имели навыки проведения трепанации черепа. Сейчас черепа со следами операций изучают нейрохирурги. Трепанации были проведены в полном соответствии с рекомендациями «Корпуса Гиппократа» — медицинского трактата, который был написан в это же самое время в Древней Греции.

В одном из случаев молодая женщина, по-видимому, погибла во время операции, в другом – мужчина с травмой головы после трепанации жил еще несколько лет. Ученые говорят, что древние использовали самую безопасную методику выскабливания кости и использовали бронзовые ножи.

Денисовский человек – предок австралийских аборигенов?

В 2010 году при раскопках в Денисовской пещере на Алтае археологи нашли фалангу пальца семилетней девочки, которая жила 40 000 лет назад. Половину кости отослали в Институт антропологии в Лейпциге. Помимо кости, в пещере были найдены орудия труда и украшения.

Результаты исследования генома потрясли ученых. Оказалось, кость принадлежит неизвестному виду человека, который назвали Homo altaiensis – «алтайский человек». Анализы ДНК показали, что геном алтайца отклоняется от генома современного человека на 11,7%, в то время как для неандертальца отклонение составляет 12,2%.

В геномах современных евразийцев алтайских вкраплений не обнаружено, зато гены «алтайца» найдены в геномах меланезийцев, живущих на островах Тихого океана; от 4 до 6% генома присутствует в геноме австралийских аборигенов.

Салбыкская пирамида

Салбыкский курган находится в знаменитой долине Царей в Хакасии и датируется XIV веком до н.э. Основание кургана представляет собой квадрат со стороной в 70 метров. В 1950-х годах экспедиция ученых нашла внутри кургана целый комплекс, напоминающий Стоунхендж. Огромные мегалиты весом от 50 до 70 тонн были привезены в долину с берега Енисея. Затем древние люди обложили их глиной и построили пирамиду, не уступающую египетским.

Внутри были найдены останки трех воинов. Археологи относят курган к Тагарской культуре и до сих пор не могут ответить, каким образом камни были доставлены в долину.

Мамонтовая Курья и Янская стоянка

Много вопросов вызывают стоянки древнего человека, обнаруженные в арктической России. Это стоянка Мамонтова Курья в Коми, возраст которой 40 000 лет.

Здесь археологи нашли кости убитых древними охотниками животных: оленей, волков и мамонтов, скребки и другие орудия труда. Человеческих останков найдено не было.

В 300 километрах от Курьи были найдены стоянки возрастом в 26 000- 29 000 лет.

Самой северной стоянкой стала Янская стоянка, найденная на террасах реки Яны. Датируется возрастом в 32,5 тысяч лет. Самый главный вопрос, который возникает после открытия стоянок – кто здесь мог жить, если в это время была эпоха оледенения? Ранее считалось, что люди достигли этих земель 13000 - 14 000 лет назад.

Аркаим – сердце Синташты?

Древний город Аркаим давно стал культовым местом для мистиков и националистов. Находится на Урале, открыт в 1987 году и датируется рубежом III – II тысячелетий до н.э. Относится к синташской культуре. Город отличается сохранностью сооружений и могильников. Был назван в честь горы, название которой происходит от тюркского «арка», что означает «хребет», «основа».

Крепость Аркаима была построена по радиальной схеме из бревен и кирпичей, жили здесь люди европеоидного типа, были дома, мастерские и даже ливневая канализация. Также здесь были найдены изделия из кости и камня, орудия из металла, литейные формы. Считается, что в городе могли жить до 25 000 человек.

Поселения похожего типа были найдены в Челябинской и Оренбургской областях, в Башкортостане, и поэтому археологи назвали местность «Страной городов». Синташская культура просуществовала всего 150 лет. Куда потом делся этот народ, неизвестно.

Споры о происхождении города ведутся учеными до сих пор. Националисты и мистики считают Аркаим городом древних ариев и «местом силы».