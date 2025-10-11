Какую союзную республику «доили» сильнее всего

Советский Союз часто представляют как братскую семью народов. Однако за этим идеологическим фасадом скрывалась жесткая экономическая реальность: на протяжении всей истории СССР Российская Федерация выполняла роль главного донора, в то время как другие республики существовали за ее счет.

Русские должны были каяться за грехи царизма и жертвовать «угнетённым» народам

В основе советской системы лежала концепция, сформулированная Лениным еще в 1922 году. В программной статье «К вопросу о национальностях» он писал: «Интернационализм со стороны угнетающей нации... должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей... то неравенство, которое складывается в жизни фактически».

Проще говоря, русские должны были «искупать вину» за «царизм» путем постоянных экономических жертв в пользу «угнетенных» окраин. Эта установка стала идеологическим обоснованием перекачки ресурсов из России на протяжении всех 70 лет существования СССР.

Россиянин каждый год отдавал 13-ю зарплату во имя дружбы народов

В каких цифрах выражалась эта историческая компенсация России «угнетённым» окраинам? Учитывая директивное ценообразование в СССР, её довольно сложно оценить. Но есть некоторые косвенные данные.

Так, в одной из последних книг Егора Гайдара, бывшего премьера независимой РФ при Ельцине – «Гибель империи: уроки для современной России» – приведены некоторые данные, исходя из советских директивных цен. В 1989 году Российская Федерация вывезла в другие республики СССР товаров и услуг на 31 млрд. рублей больше, чем ввезла. В пересчёте на душу населения это означало, что в результате неэквивалентного обмена каждый житель РСФСР недополучил в том году 209 рублей. А среднемесячная зарплата в СССР того времени составляла 192 рубля. Таким образом, каждый россиянин фактически отдавал свою «тринадцатую зарплату» в пользу «бедных» республик.

Существовало и прямое финансовое дотирование союзных республик из общесоюзного бюджета, куда средства собирались также в основном из РСФСР. В 1985 году – фактически последнем году перед экономическим кризисом – каждый житель России производил в среднем продукции на 14,8 тысяч долларов, а потреблял на 12,5 тысяч.

Другие республики-доноры

Ну, а что же, Российская Федерация была единственной союзной республикой-донором? Не совсем. По тем же данным, ещё более значительная диспропорция имелась в Беларуси. В 1985 году каждый её житель произвёл продукции на 15,1 тысячу долларов, а потребил – на 10,4 тысячи. К 1990 году эта разница для Беларуси сгладилась – 15,6 и 12 тысяч, в то время как для Российской Федерации возросла – 17,5 и 11,8 тысячи долларов соответственно.

Перед началом «перестройки» превышение внутреннего производства над потреблением имелось также в Азербайджане (11 тысяч против 7400) и в Казахстане (10,2 тысячи и 8900). Но к моменту распада Союза потребление в них превысило производство.

Если вернуться к цифрам межреспубликанской торговли, то единственной, кроме России, республикой, торговавшей себе в убыток, оказывается Туркменистан, каждый житель которого недополучал в среднем 11 рублей в результате неэквивалентного обмена. Но эта разница с лихвой компенсировалась прямыми дотациями. В том же 1989 году, к которому относятся эти цифры, общее потребление в Туркменистане почти вдвое превысило производство (16,2 тысячи против 8600 долларов).

Донорский статус РСФСР определялся идеологически

Таким образом, самым стабильным донорским во всё время существования Союза ССР был статус у РСФСР. Это диктовалось не большей экономической её развитостью, а чисто идеологическими мотивами коммунистов, согласно которым историческая «вина» русских может быть искуплена только жертвами во имя мировой революции и построения коммунизма.

Эта практика начала осуществляться с первых лет образования СССР. В 1924 году глава Закавказского бюро ВКП(б) Серго Орджоникидзе хвастался, что Россия каждый год безвозмездно направляет в бюджет Грузинской ССР 24 миллиона золотых рублей, а «Армения возрождается не за счёт труда собственных крестьян, а на средства Советской России». Это была прямая реализация цитированных выше ленинских установок.

Очень редко в партийном руководстве, не испытывавшем личных материальных проблем, возникали возражения против такой политики. Но всё же, говорят, во времена Брежнева председатель Совета Министров РСФСР Михаил Соломенцев однажды заявил:

«Хватит затюкивать Россию!»

Это был глас вопиющего в пустыне.

Неудивительно, что СССР стал уникальной империей, развал которой произошёл не с окраин, а из центра – когда население России пошло за политиком, обещавшим, что Россия не будет даром раздавать свои богатства и продукты своего труда.

Но похоже, что и в нынешней системе независимых постсоветских государств многие ещё привычно смотрят на Россию как на побеждённую страну, чьё предназначение – платить и каяться.