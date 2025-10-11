Дело Чикатило: какие вопросы остались без ответа

Имя Андрея Чикатило стало нарицательным. Но за громкой славой самого известного советского маньяка скрываются вопросы, на которые до сих пор нет ответов. Его дело — это не только история преступлений, но и история следственных ошибок, судебных нестыковок и темных пятен, которые остаются даже спустя десятилетия.

Сколько жертв на самом деле

В октябре 1992 года Ростовский суд приговорил Андрея Чикатило к смертной казни за совершение с особой жестокостью 52 убийств в период с 1982 по 1990 годы. Следователи при этом обвиняли его в 56 смертях, а доказать удалось лишь 53. При этом по одному из эпизодов суд счёл вину маньяка недоказанной.

Сколько преступлений на самом деле совершил «Гражданин Икс», пожалуй, по сей день остаётся главной загадкой. Сам Чикатило признался именно в 56 злодеяниях. Но, по оперативным сведениям, на его счету могло быть более 65 смертей. Вместе с тем спустя несколько лет после расстрела маньяка Верховный суд РФ выпустил определение, исключив из его дела несколько эпизодов — с точки зрения закона доказанными остались «всего» 43 преступления.

Самым тёмным пятном при этом остаётся убийство и изнасилование школьницы Елены Закотновой. Считается, что именно с расправы над девятилетней девочкой в 1978 году началась история «Ростовского Потрошителя». Однако в 1979 году за это к казни был приговорён другой человек – Александр Кравченко. Его реноме уже было подпорчено аналогичными проступками, поэтому следователи приложили все усилия, чтобы повесить произошедшее на него, даже несмотря на наличие алиби.

Лишь в 1990 году суд отменил смертный приговор в отношении Кравченко в связи с открывшимися после поимки Чикатило обстоятельствами. В дневнике маньяка, который психиатр Александр Бухановский использовал при его допросе, в частности, подробно расписывалось, как «Гражданин Икс» душил девочку в селе Грушёвка в 1978 году.

Была ли это именно Закотнова – неясно. В 1993 году, спустя год после приговора, Верховный суд РФ исключил её убийство из дела Потрошителя за недоказанностью.

Насколько болен был Чикатило?

Не до конца раскрыты и мотивы Чикатило. Сразу несколько экспертиз подтвердили его вменяемость, из чего следовало, что он убивал и осквернял тела жертв, отдавая себе отчёт в содеянном. Хотя сам маньяк во время суда всячески пытался инсценировать своё сумасшествие. Он выкрикивал бессмысленные фразы типа «Я беременный!» и «И линолеум не воровал», заявлял, что подписал заявления «под пытками и наркотиками» и всячески обвинял судью.

И в то же время всё указывало на то, что убийства, изнасилования и каннибализм были лишь способами удовлетворить сексуальные девиации Чикатило, которые он, похоже, осознавал в достаточном объёме. Совершённые им преступления свидетельствуют о наличии крайних форм фроттажа — то есть получения удовольствия и даже достижения оргазма не с помощью полового контакта, а через трение гениталиями в одежде, часто в местах массового скопления людей; некросадисзама — стремления осквернить тело жертвы; некрофилии и педофилии. Параллельно у убийцы было неплохое «прикрытие» — сексуальные связи не только с женой, в браке с которой у них были дети, но и с любовницей.

Убийство как минимум 21 мальчика в возрасте от семи до 16 лет они объясняли желанием отомстить за какие-то свои детские переживания.

К слову, ранние годы «Гражданина Икс», в которые он, вероятно, и получил детские травмы, сделавшие из него чудовище, также полны загадок. По некоторым данным, неизгладимый след на психике ребёнка оставили рассказываемые матерью страшилки о «съеденном» старшем брате, хотя доказательства этой истории так и не найдены. Кроме того, существуют версии, что во время Великой Отечественной войны юноша стал свидетелем массового расстрела и даже провёл ночь в яме с трупами, а мать маньяка была изнасилована нацистскими солдатами — возможно, даже на глазах у сына, — после чего у неё и родилась дочь.

Свою роль также сыграла неудавшаяся интрижка с соседкой, якобы пытавшейся соблазнить 14-летнего мальчугана, с которым в постели у неё так ничего не получилось. Предположительно, это событие вызвало у Чикатило такой стресс, что он долгое время даже не приближался к девчонкам, а следующее сексуальное удовлетворение получил лишь в 15 лет, заигрывая с 13-летней подругой сестры, да и то через одежду — от одного лишь прикосновения у навалившегося на девочку паренька произошло семяизвержение.

Вероятно, все эти события наложили свой отпечаток на сексуальную жизнь маньяка. Многие психологи даже утверждали, что Чикатило страдал импотенцией, поэтому во время нападений нож заменял ему половой член — с помощью неоднократных ударов он как бы проникал в тело жертвы.

Это обстоятельство едва не завело дело в тупик, поскольку факты изнасилований были задокументированы. Но позднее сексопатологи всё же пришли к выводу, что Потрошитель-таки страдал проблемами с семяизвержением, но лишь в некоторых случаях для удовлетворения своего желания ему было достаточно прикоснуться членом — как правило, уже к трупу. В иных же ситуациях он сперва умерщвлял свои жертвы и лишь затем насиловал их.

Действовал ли Потрошитель в одиночку?

Долгое время фигурировала версия, что злоумышленников, орудующих в Ростовской области, было двое. Следователи вплоть до 1990 года ошибочно предполагали, что один из них может «специализироваться» на девушках и женщинах, другой – на мальчиках. То, что в воспалённом сознании Чикатило убийства и надругательства над жертвами обоих полов спокойно уживаются, стало понятно гораздо позднее.

Вместе с тем правоохранителям нужно было учитывать и возможное появление у «Гражданина Икс» подражателей. Исключать этого нельзя было как минимум из-за географии убийств — Чикатило не ограничивался одной Ростовской областью. Предположительно он совершал преступления в приграничных регионах, Адыгее, Запорожье, Московской, Ленинградской и Свердловской областях и даже в Ташкенте. Этому немало способствовал разъездной характер его работы.

Впрочем, упоминания о многих «выездных» убийствах впоследствии были исключены из приговора Верховным судом.

Было ли следствие беспристрастным?

Наконец, остались вопросы и непосредственно к следствию. Возможно ли, что результаты экспертизы о вменяемости Чикатило были подделаны, чтобы его приговорили именно к смертной казни, а не к лечению? Существует ли на самом деле такое явление, как «парадоксальное выделительство», когда группа крови и спермы не совпадает, или оно было придумано при первом задержании маньяка в 1984 году, чтобы скрыть допущенные криминалистами ошибки или, того хуже, оправдать виновного? И кто такой психиатр Бухановский, которому приписывают важное значение при разоблачении Потрошителя, но упоминания о котором, по словам одного из руководителей операции по поимке убийцы, генерал-майора Виктора Буракова, были удалены из более чем 200-томного дела?

Ответы на них как бы повисли в воздухе. А тем временем, во многом благодаря ореолу неизвестности, Чикатило остаётся одним из самых мистических персонажей советской истории. Более того, даже спустя десятилетия у него находятся последователи: «Ангарский Чикатило», «Каменский Чикатило», «Чикатило в погонах» и другие, о которых СМИ живописуют во всех красках. И мотивацией многих из них являются уже не психические отклонения, а желание побить «рекорд» «Ростовского Потрошителя»...