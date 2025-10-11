Ртутные ножи: для чего они нужны

Среди легенд о советском спецназе история о «ртутном ноже» занимает особое место. Якобы существовало клинковое оружие, которое всегда попадало в цель благодаря ртути внутри. Писатель Андрей Константинов даже упоминает его в книге «Специалист». Но где заканчивается миф и начинается реальность?

Что утверждают сторонники?

В специализированной литературе по метательному оружию встречаются довольно конкретные описания. Вдоль всего клинка и рукояти проходит герметичная полость, на треть заполненная ртутью. Ртуть, перемещаясь в вакууме, стабилизирует нож в полете. Метать нужно строго из-за головы острием вперед. Авторы Валерий Хорев и Михаил Ингерлейб в справочнике «Твой нож» описывают такой нож как реально существующий, хотя и отмечают, что тренировки при метании его все равно необходимы.

Как утверждает Николай Волковский, техника метания оружия с ртутью отличается по меньшей мере одной особенностью. По словам Волковского, метать ртутный нож следует исключительно из-за головы и острием вперед. Иначе стабилизации попросту не произойдет. Впрочем, Волковский отмечает, что имеются и конструкции ртутных ножей с системой заслонок, которые можно метать из любого положения.

Всего лишь легенда?

Несмотря на то, что авторы приведенных источников проявляют в данном вопросе определенную осведомленность, далеко не все верят в легенду о ртутных ножах. Например, Игорь Скрылев в своем издании «Современное оружие для самообороны и выживания» пишет о том, что миф о «ноже разведчика» не имеет с реальностью ничего общего. По мнению Скрылева, сделать полость подходящего объема в теле ножа практически невозможно. Если емкость будет слишком большой, то пострадает прочность лезвия. Однако если канал уменьшить, то количества помещающейся в нем ртути может попросту не хватить для должной стабилизации оружия. Скрылев уверен в том, что для достижения «волшебного» эффекта нож должен выглядеть, скорее, как заостренный стержень.

Справедливости ради, стоит отметить, что подобный стержень описывают в своем издании и Валерий Хорев и Михаил Ингерлейб. Понятно, что ножом такой метательный стержень уже не назовешь, однако внутри него и вправду имеется канал, заполненный ртутью. Подобные стержни более просты в изготовлении: заостренная, а главное просторная стальная трубка диаметром около 10-15 мм. не требует откачки воздуха из внутренней емкости с ртутью. Между тем довольно примитивная конструкция не мешает «колышку» попадать точно в цель. Но опять же высоких результатов в метании ртутных стержней можно достичь только путем регулярных тренировок.