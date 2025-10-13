Открытие не стало сенсацией: советский след в Нобелевской премии по медицине

В начале недели Нобелевский комитет объявил лауреатов в области медицины. Ученые из США и Японии получили премию за исследования в области иммунитета. Специальный корреспондент «МИР 24» Артур Ломидзе выяснил, что первопроходцами на этом пути были советские медики.

В лаборатории Московского физико-технического института российские генетики ищут способ ранней диагностики аутоиммунных заболеваний. Это те, при которых иммунитет начинает атаковать организм. Сахарный диабет первого типа – один из таких недугов. Клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин, к этому моменту уничтожены собственными Т-лимфоцитами – защитниками организма, которые приняли их за опасный объект.

«Уже более чем 100 лет мы лечимся от диабета первого типа инсулином. Вы понимаете, насколько древний подход? Вместо того, чтобы предотвращать развитие, мы, скажем так, компенсируем последствия», – отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Аутоиммунные расстройства сегодня есть у каждого 10-го жителя Земли. Их больше 80 видов. Самые страшные: ревматоидный артрит, системная красная волчанка, псориаз. Все они пока считаются неизлечимыми, а появляются из-за сбоя в работе системы распознавания «свой-чужой».

«Назовем Т-клетки, которые убивают, полицейскими. Есть еще такая служба, которая будет проверять работу этих полицейских. Условно, у этой службы, у Т-регуляторных клеток, есть фотографии всех хороших и плохих клеток. И они проверяют работу этих полицейских, сопоставляют данные. Правильно выбрали полицейские злокачественную клетку или нет? Они еще помогают увидеть, маскируется злокачественная клетка под хорошую либо нет. Соответственно, они как бы контролируют работу этих полицейских», – пояснила онколог, хирург, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Первого медуниверситета им. Сеченова Алевтина Киселева.

Т-регуляторы по сути – служба собственной безопасности внутри иммунитета. Любая ошибка в их работе опасна для жизни.

«Большинство онкологических заболеваний маскируется под нормальные ткани нашего организма. Они в себе имеют те клетки, которые похожи очень на наши нормальные клетки и вокруг опухоли создают иммуно-опосредованную среду, которая снижает антираковый иммунитет, и они, скажем так, создают такие условия, в которых иммунитет начинает бороться, но его эффективность значительно снижается, что позволяет нашей опухоли расти, метастазировать», – рассказала Алевтина Киселева.

У каждого из нас за грудиной есть орган – тимус. Он создает Т-лимфоциты. При таком массовом производстве невозможно избежать брака. Поэтому агрессивные Т-клетки, у которых нарушена функция и они способны атаковать нормальные клетки организма, блокируются прямо там. Ученые знают об этом явлении и называют его центральной толерантностью. Кстати, тимус снижает свою активность уже к 25 годам и полностью деградирует и исчезает к 75.

Нобелевские номинанты обнаружили, что не все клетки, которые реагируют на «своих», уничтожаются в тимусе. И доказали: они не наносят вреда, потому что Т-регуляторы работают по всему организму, это назвали периферической толерантностью.

Исследование началось еще в 1995 году, Шимон Сакагучи провел ключевой эксперимент. Ученый удалял мышам тимус, вскоре у них развивались тяжелые аутоиммунные патологии. Спустя 30 лет Сакагучи на родине встречают как героя. Вышел экстренный выпуск газеты с его портретом и рассказом о годах упорных исследований. Ведь после атомных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки статистика онкологических заболеваний в стране ужасающая – заболевает более миллиона человек в год. Но некоторые специалисты уверены: номинантов должно быть больше.

Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ «Мы забыли про Александра Руденского. Он первым попытался объяснить, как же иммунные системы распознают «свое» от «чужого». Не секрет, что большинство Нобелевских лауреатов из Гарварда, потому что Гарвард умеет лоббировать своих лауреатов».

Александр Руденский – советский, а потом и американский иммунолог – 20 лет исследовал Т-регуляторные клетки в Корнельском университете, а узбек по национальности Руслан Меджитов – в Йельском. В конце 1980-х ученые уехали в США.

«Он с другим нашим соотечественником, с Русланом Меджитовым, который тоже не получил свою Нобелевскую премию, занимался вопросами распознавания «своего-чужого», – отметил Павел Волчков.

Этот факт российские исследователи называют исключительно обидным и неприятным, но сходятся на главном: новые методы лечения уже проходят клинические испытания. Теперь иммунологи понимают: если увеличить количество Т-регуляторных клеток в организме больного, они остановят превышающую полномочия «иммунную полицию». Так можно победить волчанку и псориаз. В случае с аллергией, когда лимфоциты агрессивно бросаются, например, на безобидную пыльцу врачи готовы идти еще дальше: обучать уже «службу безопасности» организма.

«Мы берем химерный ген, которому не нужно, чтобы был ответ у нас, делаем т-регги пациента с этим геном и заносим их обратно. Мы таким образом показываем организму, на какие антигены не нужно отвечать», – рассказал доктор биологических наук, заведующий городской лабораторией иммуногенетики и серодиагностики НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Михаил Малышев.

Онкологи, которые столкнулись с обманом службы безопасности со стороны раковых опухолей, ждут, когда для ее нерадивых сотрудников откроют курсы повышения квалификации.

«Мы можем использовать это для создания новых иммунных препаратов, которые, например, будут помогать видеть эти замаскированные клетки злокачественных опухолей, либо, может быть, другое применение, которое позволит неэффективные Т-клетки регуляторные забрать из организма. Модифицировать их так, чтобы они узнавали плохие клетки, еще больше обучить их и снова ввести их организм. И они снова будут атаковать с новой силой злокачественную опухоль, тем самым подавляя ее», – объяснила онколог, хирург, кандидат медицинских наук научный сотрудник первого медуниверситета им. Сеченова Алевтина Киселева.

Трансплантологии тоже видят перспективы в своей сфере. Ведь чужое сердце, печень, почка – это даже не молекула. Иногда отторжение начинается прямо на операционном столе. Сегодня донорский орган не приживается в одном случае из 100. Цена этого результата высока: применяют препараты, подавляющие весь иммунитет.

«Развиваются инфекционные болезни, бактериальные, грибковые. Поэтому пациентам мы добавляем антибиотики, противогрибковые, противовирусные препараты», – отметила кандидат медицинских наук, врач-трансплантолог, нефролог отдела трансплантологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Ирина Ульянкина.

Открытие, удостоенное высшей научной награды, для медиков не стало сенсацией. Работы известны давно, но теперь вся надежда на исследователей, что пытаются фундаментальное знание применить на практике – обуздать мощь человеческого иммунитета и сделать так, чтобы у заболевания с приставкой неизлечимые встали в один ряд с простудой.