Что было бы, если бы белые победили красных

Победа «красных» в Гражданской войне предопределила путь СССР на весь XX век. Но что, если бы фортуна оказалась на стороне «белых»? Историки и публицисты строят различные гипотезы, и ни одна из них не выглядит однозначно оптимистичной.

В иной парадигме

Давайте предположим, что Деникин сумел найти резервы и совершил осенью 1919 года успешный поход на Москву. На то ведь были основания. В это же время уже отступающая к Иркутску армия Колчака находит в себе силы и широким фронтом отвоевывает Сибирь, а затем Поволжье.

Красные повержены и уходят в подполье. В главные порты России – Архангельск, Одессу, Севастополь, Новороссийск, Владивосток – прибывают те, кто поддерживал белое движение, а также многие из тех, кто уже успел эмигрировать за рубеж. Однако вместе с ними в Россию приходят представители американского, английского, японского капитала и берут под свой контроль целый ряд сырьевых и промышленных объектов страны.

Какое-то время империей управляет ставка Деникина, однако, вскоре это место занимает Колчак на правах «Верховного правителя России». Николай II с семьей убит, а у руководства страны даже мыслей по возрождению монархии не возникает.

Перед новым главой государства стоит ряд важнейших вопросов, в первую очередь, рабочий и крестьянский. Ведь взбудораженная обещаниями большевиков эта огромная и разношерстная народная масса будет отстаивать свои права. Не менее насущной станет проблема выплат долга Российской империи, накопившегося с начала Первой мировой войны. Его уже требуют страны Антанты.

В России во избежание бунтов на неопределенное время возникает военная диктатура. Несмотря на некую видимость порядка, по мнению историка Ярослава Бакланова, на всем пространстве Российской империи будут усиливаться сепаратистские настроения, в первую очередь, в Средней Азии. Стремление к независимости азиатских республик охотно поддержит Британия, которой совсем не нужен в этом регионе конкурент в лице России.

Бакланов считает, что для решения аграрного вопроса «белому правительству», вероятно, пришлось бы пойти на национализацию большей части помещичьих земель «для последующей легитимной приватизации ее предприимчивой частью населения». Страна двинулась бы по пути либеральных экономических реформ.

Никто точно не скажет, что ожидало бы Россию, решившую пойти по буржуазному сценарию развития. Скорее всего, не было бы ломки мировосприятия, оттока интеллигенции, культурной революции и масштабных репрессий. Очевидно, что Россия пошла бы на более тесное сближение с Западом.

Крах «Белой империи»

Многие историки выражают сомнение, что белые в случае победы смогли бы предстать монолитной властью. Ведь в белом движении не было единства. Там нашли себе место монархисты, приверженцы парламентской монархии, сторонники либерально-буржуазной республики, и даже социалисты.

Идеализировать белогвардейцев нет никаких оснований. Как писал Михаил Булгаков, Белая гвардия состояла по большей части из «вчерашних студентов и интеллигентов, сбитых с винтов жизни Мировой войной». В отличие от большевиков у них не было четкой программы обустройства жизни в стране.

Известны частые разногласия внутри белого движения, которые то и дело возникали в ходе Гражданской войны. Если допустить, что белые одержали верх над красными, то это вряд ли бы привело к миру. Один гражданский конфликт вполне мог перерасти в другой, и в таком случае Россия стала бы легкой добычей интервентов, которые поддержали бы лояльные к ним силы и посадили бы марионеточное правительство.

Допустим, интервенция провалилась. Тогда, вероятно, вновь возник бы вопрос об «Учредительном собрании»: а это бесконечные прения в Думе, доходящие до мордобоя, и, в конечном итоге отсутствие, компромисса. По улицам вновь бегают анархисты и левые, отстаивая свои политические идеалы с помощью оружия, а дальше… угроза новой революции.

Впрочем, сильный лидер наподобие Колчака мог бы разгула анархии не допустить. Однако мы знаем его как талантливого военачальника и полярного исследователя, как политик он себя не успел проявить. В Сибири народ его недолюбливал. Кто знает, возглавь он России, и в восточной части империи вполне могло развиться сепаратистское движение, которое было только на руку японцам и американцам.

В 1979 году Василий Аксенов написал фантастический роман «Остров Крым», где описал, как белогвардейцы, первоначально создавшие в Крыму свое государство, вынуждены были перейти под крыло СССР. Не исключено, что и белогвардейская Россия рано или поздно сменилась бы советской властью.

На откуп иностранцам

В соседней с Россией Польше был наглядный пример, по какому пути могла пойти наша страна, одержи в ней верх белое движение. После победы белополяков в Польше к власти дорвались «великодержавники»: страна начала построение капитализма в довольно благоприятных условиях. В Польшу потекли западные инвестиции, правительство сумело обойтись без раскулачивания, коллективизации и масштабной национализации, а Войско Польское смогло разгромить Красную Армию и разжиться новыми территориями.

Но при всем при этом промышленное производство Польши не только не росло, но и наоборот, сокращалось. Объем промышленной продукции на 1937 год в стране был в 1,5 – 2 раза ниже, чем в 1913 году. Как отмечает писатель Анатолий Гусев, одной из важнейших причин, задерживавших развитие польской экономики, было «господство монополий и засилье иностранного капитала, хозяйничавшего в стране, точно в колонии». Еще в начале 20-х Ленин отмечал, что у поляков «нет ни одной фабрики, ни одного завода, ни одной отрасли промышленности, которые бы не были в кармане американцев».

В Польше усилилась бедность, одновременно возросло количество олигархов. По статистке, которую приводит Гусев, монополисты в год выкачивали из Польши до 400 млн. злотых. Только за пять лет (с 1928 по 1933 г.) иностранный капитал нажил в Польше 1 млрд. 333 млн. злотых – тем самым отыграл почти полную сумму зарубежных капиталовложений в польскую промышленность.

Историки предполагают, что в случае победы белого движения в России западные инвесторы чувствовали бы себя здесь куда вольготнее, чем в Польше. Как результат, в России практически полностью бы отсутствовала национальная промышленность. Подчинить такую страну не составило бы труда.

Только диктатура

В Европе была еще одна страна, в которой ситуация напоминала Россию после Октябрьской революции – Испания. Основная часть испанцев жила за гранью бедности, крестьяне страдали от малоземелья и гнета землевладельцев, рабочие — от неурегулированного вопроса трудовых отношений. Были там свои «белые» и «красные», правда, их противостояние произошло только в середине 1930-х.

В течение нескольких лет республиканскую Испанию возглавляли левые партии, проводившие мало популярные у населения аграрные реформы. Кроме того, вследствие антиклерикальных мер был ликвидирован договор с католической церковью – Испания стала светской республикой. Всё, как и в советской России.

Тем не менее, под лозунгами движения к «свободному коммунизму» испанское общество все больше политизировалось и радикализировалось. Забастовки, покушения, сопровождавшиеся бомбометанием, и кровавая смута в деревне стали обычным явлением. Только в ходе Гражданской войны (1936–1939 гг.) националистические и правые силы поставили крест на коммунистическом будущем Испании.

Возможно, если бы лидеры белого движения в России отложили свои реваншистские планы на пару лет, то на фоне непопулярных мер большевиков они имели бы высокие шансы на успех. А что дальше? В Испании пришло время диктатуры Франко. И «белой» России было ее не избежать, чтобы сохранить власть.

Испанское государство было построено на четырех китах: контролируемой экономике, автаркии, корпоративизме и социальной «гармонизации». В период Второй мировой войны Испания сохраняла нейтралитет, а с середины 1950-х началось «экономическое чудо», которое вывело Испанию в число наиболее развитых европейских стран.

Примечательно, что русские белоэмигранты в период гражданской войны в Испании поддерживали именно националистический режим. И кто знает, может в случае победы белых путь России предвосхитил бы историю франкистской Испании.

Империи быть

Несмотря на то, что для возрождения царизма в России не было никаких предпосылок, некоторые исследователи уверены, что после возможной победы белогвардейцев у нас было бы учреждено монархическое государство. При этом новые власти должные усилия направили бы на сохранение, и даже расширение империи.

Какие были на то предпосылки? Посмотрите, как русские в 1916 году остановили геноцид армян, устроенный турками, – акцентируют внимание современные монархисты. – Царская Россия отвоевала бы у турок всю Западную Армению, и присоединила бы ее территории к империи.

Незавидная судьбы ждала бы Турцию, утверждают сторонники монархии. Мы бы не стали поддерживать Ататюрка, который фактически обманул Ленина и направил подаренное ему золото на поддержание геноцида армян. Россия расчленила бы Турецкое государство, не оказалась бы в изоляции, продолжив поддерживать отношения с Западом, не допустила бы усиления в Европе нацизма, и очень быстро превратилась бы в мирового лидера с полумиллиардным населением, – таков самый оптимистичный сценарий возможной победы белых над красными.