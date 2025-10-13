Предатель или провидец? Почему на суде засекретили допрос генерала Власова

12 мая 1945 года генерал-предатель Андрей Власов, бывший командующий 2-й ударной армией, был арестован советскими органами безопасности. Казалось бы, суд над столь высокопоставленным перебежчиком должен был стать показательным — однако вместо публичного процесса руководство следственной группы направило Сталину секретное письмо с рекомендацией провести слушание в закрытом режиме.

Причиной такой осторожности, как свидетельствуют рассекреченные архивные документы, стала опасность огласки «антисоветских взглядов» Власова, которые могли найти отклик среди определенной части населения, недовольной сталинским режимом.

Идеология предателя

В советских газетах вышла лишь краткая заметка о предателях-власовцах и суде над ними в качестве немецких агентов, которые занимались подрывной и шпионской деятельностью против СССР. Причинами такой секретности могли стать неудобные речи опального генерала. Но что именно он мог сказать? Большинство тезисов уже было изложено в «Пражском манифесте» — основной идеологии КОНР. Первостепенных задач было три:

- свержение Сталина и его приспешников;

- прекращение войны, заключение мира с Германией;

- формирование политической системы без большевистского влияния.

Власть в СССР Власов называл бандой «демагогов и обманщиков», которая превратила страну в тоталитарный лагерь, полный «идеалистического коммунистического бреда». Большевистским лозунгам он противопоставлял такие воззвания, как единение, благоденствие и национализм. В отношении войны вместо «освободительной» он использовал термин «захватническая». Видя недовольство Красной Армией на оккупированных землях, генерал считал своим долгом возглавить освободительную борьбу.

Опасный даже в плену

И после стольких лет режима подобные слова могли стать провокацией для определенных слоев. А слова «Манифеста» о том, что сам Сталин являлся причиной разжигания ненависти между странами, прозвучали бы как гром среди ясного неба. Могли ли сразу после разрушительной войны ему дать произнести, что «российско-германский союз ставит себе задачей объединение своих территорий для освобождения мира от большевиков»? Что этот союз продиктован не только экономической, но и историко-географической необходимостью?

Власов обвинял Сталина в том, что интересы русских он предал в обмен на американо-английский капитал. Стало известно пророчество Гиммлера о скором падении сталинского режима и приходе на его место Жукова и Жданова. Имеются сведения о массовой критике режима Сталина, что совершенно не зафиксировано в протоколе. Так же как нет там имен людей, которые по его мнению смогут организовать переворот в России.

Предатель или провидец?

На сегодня известен не весь протокол заседания, а лишь стенограмма, что не дает нам полного представления о процессе 75-летней давности. Она могла позже вольно интерпретироваться секретарями ВК СССР и быть довольно схематичной. Не сохранилось и письмо Сталину, кроме некоторых выдержек, которые разархивировал историк Л. Решин. Так или иначе, все известные документы сегодня под грифом «секретно» хранятся в Центральном архиве ФСБ.

Всплывающая в наши дни правда о сталинской эпохе дает общую картину того времени. Но во времена власовского движения это было сверхсекретной информацией, которую так опасались секретные службы. «Пражский манифест» на долгое время стал главным идеологическим документом для формирования различных антибольшевистских организаций за границей. Хотя они так и не получили распространения, имя казненного генерала навсегда стало символом бескомпромиссной борьбы со сталинизмом. Закрытое заседание военной коллегии Верховного Суда произошло 1.08 1946 года. После 7-часового совещания судьи вынесли ожидаемый всеми приговор — казнь через повешение. Вместе с генералом за измену Родине были казнены еще 11 членов руководства РОА и КОНР. После кремации прах был высыпан за Донским монастырем, в том месте, куда по традиции отправляли тела казненных «врагов народа» на протяжении десятков лет.