Как «Аль-Каида» заставила американский эсминец «подпрыгнуть в воздух»

«Мы почувствовали, как 150-метровый и 8 400-тонный эсминец с управляемым ракетным вооружением внезапно резко рванулся вверх и вправо. Мы словно зависли в воздухе на секунду, а затем соскользнули обратно в воду, раскачиваясь из стороны в сторону», — так американские моряки запомнили не попадание советской противокорабельной ракеты, а взрыв маленькой моторной лодки, посланной «Аль-Каидой»*. В тот день террористическая группировка одержала небывалую победу над США, надолго выбив из строя мощнейший эсминец. Как ей это удалось — в материале «Газеты.Ru».

Деловой саммит

В начале января 2000 года в один из отелей Куала-Лумпура заехали необычные постояльцы. Язид Суфаат, бизнесмен и капитан малазийской армии в отставке, снял большой номер и начал принимать в нем гостей. Имена большинства из них ничего не скажут широкой публике, хотя Наваф аль-Хазми и Халид аль-Михдар позже получили всемирную известность после того, как 11 сентября 2001 года протаранили на самолетах небоскребы Всемирного торгового центра. Ридуана Исамуддина могли помнить ветераны советской военной разведки как мелкого полевого командира моджахедов в Афганистане, воевавшего против СССР.

Словом, в этом гостиничном номере проходил саммит «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), куда съехались ее авторитетные и опытные члены. На повестке дня стоял главный вопрос: как победить Соединенные Штаты Америки, одно только присутствие которых на Ближнем Востоке оскорбляет всех правоверных мусульман, — как считают в «Аль-Каиде».

Об этом саммите заранее знало ЦРУ и планировало установить за его ходом слежку.

Не желая тратить ресурсы или портить отношения с местными властями, ЦРУ попросило заняться этим делом малазийские службы безопасности. То ли из-за осознанного саботажа, то ли не справившись с заданием, те передали в Америку лишь видеозапись встречи без звука и несколько фотографий участников, что не слишком помогло понять планы террористов.

Лишь спустя несколько лет стало известно, что именно на этой встрече «Аль-Каида» запланировала теракты 11 сентября (хотя подготовка к ним, скорее всего, шла давно). Помимо этого теракта, крупнейшего в истории, на той же встрече созрел план другой атаки — на один из боевых кораблей ВМС США.

Неудачная заправка

Утром 12 октября 2000 года американский эсминец «Коул», ведомый коммандером Кирком Липпольдом , пришвартовался в гавани йеменского города Аден. В 10:30 началась плановая заправка дизельным топливом, в то время как на корабль из города смотрели десятки, а может и сотни ненавидящих глаз.

Раздираемый вечной гражданской войной, Йемен — вообще не самое гостеприимное место на Земле. И на момент 2000 года страна была охарактеризована госдепартаментом США как «безопасная гавань для террористов». Поэтому решение заправлять корабль именно там было неочевидным.

«Коул» — это эсминец класса «Арли Бёрк» — один из новейших кораблей ВМС США на момент 2000 года, введенный в эксплуатацию в 1996 году. Корабли этого типа построены вокруг системы ПВО Aegis, призванной отражать массированные удары десятков советских противокорабельных ракет. Они также могут нести крылатые ракеты для ударов по земле или использоваться для борьбы с подводными лодками. Словом, боевая единица очень дорогая и ценная.

В 11:18 утра стоящий в гавани «Коул» сотряс мощный взрыв. Внутри надстройки мгновенно погас свет, с потолка сорвало облицовочные панели, повис запах пыли, топлива и раскаленного металла.

«Мы почувствовали, как 150-метровый и 8400-тонный эсминец с управляемым ракетным вооружением внезапно резко рванулся вверх и вправо. Мы словно зависли в воздухе на секунду, а затем соскользнули обратно в воду, раскачиваясь из стороны в сторону», — рассказывал Липпольд студентам в 2022 году.

В первые несколько секунд моряки думали, что взорвалось топливо, но в таком случае корабль должно было бы отбросить влево, так как топливо принимали со стороны правого борта. Однако даже беглый осмотр корабля дал понять, что он был поражен чем-то с массивной фугасной боевой частью.

В левом борту на уровне ватерлинии осталась дыра размером 12 на 18 метров, и потому корабль начал набирать воду.

Пока одна часть экипажа боролась с затоплением, другая собирала раненых и погибших, оценивала ущерб. Как оказалось, взрыв пришелся на необитаемый машинный зал, но прямо над ним находился камбуз. Взрывная волна выгнула вверх палубу и убила моряков, выстроившихся в очередь для обеда. Всего на эсминце погибли 17 человек, еще 37 были ранены и нуждались в медицинской помощи.

Несмотря на большую пробоину, киль остался цел, а значит, состояние корабля оставалось стабильным. В порт были переброшены войска аэродромной охраны ВВС США и морпехи, которые взяли его под контроль. Раненых эвакуировали в европейские госпитали, а пришедшие на помощь корабли США и союзников помогали в экстренном ремонте. В итоге «Коул» погрузили на борт норвежского погружного грузового судна Blue Marlin и отправили в Миссисипи для ремонта.

Американские корабли так беззащитны?

Уже после первых разговоров с экипажем было ясно, что корабль подорвали надувной моторной лодкой типа Zodiac, груженной взрывчаткой. Характер повреждений указывал на то, что взрывчатка массой около 500 кг была сформирована как кумулятивный заряд, направленный внутрь корабля.

Выходило, что «Аль-Каида» ценой дешевой лодки и жизней двух террористов-смертников смогла надолго вывести из строя новейший эсминец ВМС США. Это может удивить, поскольку на борту «Коул» были установлены автоматические пушки и пулеметы для защиты от катеров, иначе любые сомалийские пираты могли бы взять его на абордаж. На самом деле, секрет успеха «Аль-Каиды» лежал в политической плоскости.

Экипаж корабля видел, что к нему приближается маломерное судно. Однако правила прямо запрещали стрелять по кому угодно без личного приказа командира корабля или другого старшего офицера. Более того, петти-офицер (старшина) Джон Уошак вспоминал, как сразу после взрыва к кораблю начал приближаться другой быстроходный катер. Он нацелил на него кормовой пулемет M60, но старший чиф-петти-офицер (главный корабельный старшина) приказал ему немедленно отвернуть оружие. Уошак вспоминал: «У меня текла кровь по лицу, а он мне говорит: «Таковы правила открытия огня. Не стрелять, пока не стреляют по нам».

Старшина Дженнифер Кудрик, комментируя эпизод, прямо заявил, что если бы экипаж открыл огонь заранее в чужом порту, «мы бы получили больше проблем из-за стрельбы по двум иностранцам, чем из-за потери семнадцати американских моряков».

Джихад против Америки

Большой сюрприз ждал американских расследователей из ФБР и военной полиции флота, когда они прибыли в Йемен. Уже в аэропорту их встретили йеменские солдаты с АК-47 наперевес, а по телевизору в отеле каждый вечер показывали выступления парламентариев с призывом к джихаду против США. Нехотя местные власти выдали агентам видео с камер наблюдения в порту, но вырезали сам момент взрыва.

Агенты столь ясно чувствовали, что им не собираются помогать, но мечтают добавить в список погибших, что в номере они спали в одежде и с оружием с руках. После того, как вооруженная группа йеменцев окружила отель на джипах, расследователи перебазировались на стоящие в порту американские корабли. Когда же они летели обратно в город для расследования, их вертолет постоянно совершал маневры уклонения от зенитных ракет (ПЗРК).

Словом, порт для заправки американцы выбрали, не подумав.

США в итоге все равно нашли организаторов атаки. Одного из них, Абдулу Рахима ан-Нашири, потом долго пытали в Гуантанамо и держат там до сих пор. Других достали ракеты с беспилотников MQ-1 Predator: Каида аль-Харети в 2002 году, Фахда аль-Кусоа в 2012-м, а Джамаля Аль-Бадави — в 2019-м. Более мелкие сообщники тоже в разные годы были либо убиты, либо задержаны.

Зато для «Аль-Каиды» и лично Усамы бен Ладена это был триумф.

Из-за столь зримой победы над Америкой в лагеря группировки хлынул поток рекрутов, а на банковские счета и в хранилища наличных — река из нефтедолларов, текущая из стран Персидского залива.

«Аль-Каида» постепенно становилась террористической организацией номер один в мире и проложила для себя дорогу к терактам 11 сентября, которые изменили мир, США и Ближний Восток навсегда.