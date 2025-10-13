Климат на планете достиг первой точки невозврата

Планета достигла первой катастрофической точки невозврата, связанной с изменением климата. На планете наблюдается массовое вымирание коралловых рифов. Это ставит под угрозу источники пищи и заработка для сотен миллионов людей.

Причина этой катастрофы - глобальное потепление и связанный с ней рост средней температуры на планете. Уже несколько лет каждый последующий год жарче, чем предыдущий. И наука прогнозирует дальнейший рост температур со всеми негативными последствиями.

Напомним, что в 2015 году в Париже почти 200 стран подписали соглашение о сдерживании к 2050 году роста средней температуры на планете на уровне как раз 1,5 градуса. Он был выбран учеными всего мира после долгих исследований и споров. Его превышение, по мнению климатологов, подтолкнет многие природные системы к опасному поворотному моменту, который по многим параметрам может стать необратимым.

По мнению многих климатологов, с высокой вероятностью рост средней температуры на планете будет происходить и дальше и составит в 2030 году 1,7 градуса. При такой тенденции будут одна за другой "покоряться" установленные природой точки невозврата.

Помимо разрушения коралловых островов в невозвратном списке и ситуация с лесами Амазонии, которые могут перестать поглощать СО2 и начать его выделять, а также стремительное таяние ледников Антарктиды, состояние морского льда в Баренцевом море, замедление циркуляции Атлантического океана, частью которой является течение Гольфстрим.

Переход через эти точки может серьезно изменить общую ситуацию на планете. Скажем, прогнозируется, что уровень океана будет быстро подниматься. Уже сейчас он растет на 4,5 мм в год и к середине века повысится на 12-15 см. Такой подъем может стать угрозой некоторым прибрежным территориям. Во второй половине века уровень океана будет расти еще быстрее. Так что уже сейчас надо думать об адаптации, о том, как подготовиться к этой напасти.