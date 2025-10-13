Вторая после атомной : что может натворить вакуумная бомба

В арсенале современной войны существует оружие, чья разрушительная мощь, по некоторым оценкам, сравнима с тактическим ядерным боеприпасом, но без катастрофических последствий в виде радиационного заражения. Речь идет о термобарическом оружии, известном в массовой культуре как «вакуумная бомба».

Угольная пыль

Первые эксперименты с зарядом объемного взрыва были проведены в 1943 году группой немецких химиков под руководством Марио Циппермайера. Ирония судьбы в том, что принцип действия подсказали не военные разработки, а частые аварии на мукомольных и угольных предприятиях. В условиях острой нехватки традиционных взрывчатых веществ, таких как тротил, в качестве боевого заряда использовалась обычная угольная пыль. Однако довести прототип до серийного производства в Третьем Рейхе так и не успели.

Принцип действия и «вьетнамский полигон»

Технически термин «вакуумная бомба» является некорректным. Это классическое термобарическое оружие, где горючее вещество (например, газ или аэрозоль), распыленное в воздухе, образует облако, которое затем подрывается. Это создает мощную ударную волну и высочайшую температуру.

Впервые его широко применили американские войска во Вьетнаме для быстрой расчистки джунглей под вертолетные площадки. Устройства того времени представляли собой 50-литровые баллоны с горючими газами (метан, пропан, этилен). Сброшенный с самолета баллон на парашюте разрушался у самой земли, создавая взрывоопасное облако. Эффект был ошеломляющим, однако вскоре выяснились и ограничения: оружие теряло эффективность в ветреную погоду, на большой высоте или под водой.

Термобарическая смерть

1 февраля 2000 года сразу же после очередного испытания термобарической бомбы Хьюман Райтс Вотч, эксперт ЦРУ, охарактеризовал ее действие следующим образом: «Направленность объемного взрыва является уникальной и крайне опасной для жизни. Сначала на людей, оказавших в зоне поражения, действует высокое давление горящей смеси, а затем – разрежение, фактически вакуум, разрывающий легкие. Все это сопровождается тяжелыми ожогами, в том числе и внутренними, так как многие успевают вдохнуть топливно-окислительный премикс».

Однако, с легкой руки журналистов, это оружие назвали вакуумной бомбой. Интересно, что в 90-х годах прошлого века некоторые эксперты считали, что люди, погибшие от «вакуумной бомбы», будто оказывались в космосе. Мол, в результате взрыва мгновенно выгорал кислород, и на какое-то время образовывался абсолютный вакуум. Так, военный эксперт Терри Гардер из журнала Джейн, сообщил о применении российскими войсками «вакуумной бомбы» против чеченских боевиков в районе села Семашко. В его докладе сказано, что убитые не имели внешних повреждений, и погибли от разрыва легких.

Вторая после атомной бомбы

Уже через семь лет, 11 сентября 2007 года, о термобарической бомбе заговорили, как о самом мощном неядерном оружии. «Результаты испытаний созданного авиационного боеприпаса показали, что он по своей эффективности и возможностям соизмерим с ядерным боеприпасом», - сказал бывший начальник ГОУ, генерал-полковник Александр Рукшин. Речь шла о самом разрушительном в мире инновационном термобарическом оружии.

Новый русский авиационный боеприпас оказалась в четыре раза мощнее самой большой американской вакуумной бомбы. Эксперты Пентагона сразу же заявили, что российские данные преувеличены, по крайне мере, вдвое. А пресс-секретарь президента США Джорджа Буша Дана Перино на брифинге18 сентября 2007 года на язвительный вопрос, чем американцы ответят на русский выпад, сказала, что впервые слышит об этом.

Между тем Джон Пайк из аналитического центра GlobalSecurity, согласен с заявленной мощностью, о которой говорил Александр Рукшин. Он писал: «Русские военные и ученые были пионерами в разработке и использовании термобарических оружий. Это новая история вооружений». Если ядерное оружие является априори сдерживающим фактором из-за возможности радиоактивного заражения, то сверхмощные термобарические бомбы, по его словам, наверняка, будут применяться «горячими головами» генералов разных стран.