Ялтинская «щедрость»: какой ущерб Германия возместила Советскому Союзу

Знаменитая фраза Бисмарка о том, что русские всегда приходят за своими деньгами, в случае с репарациями после Второй мировой войны оказалась скорее горькой иронией. Подсчёты экономистов показывают: в конечном счёте Германия возместила Советскому Союзу менее 5% от общего ущерба, нанесённого войной.

Цифры, которые шокируют

Масштаб разрушений в СССР был колоссальным. Согласно отчётам Чрезвычайной государственной комиссии, представленным на Нюрнбергском процессе, прямой материальный ущерб оценивался в 128 миллиардов долларов, а общий — в астрономические 357 миллиардов. Чтобы понять величину этой суммы, достаточно сказать, что весь валовой национальный продукт США в 1944 году составлял 361,3 миллиарда долларов.

Война лишила страну 30% всего национального богатства, а на оккупированных территориях этот показатель доходил до 67%. Ущерб народному хозяйству составил 679 миллиардов рублей в ценах 1941 года.

Ялтинская «щедрость»

На Ялтинской и Потсдамской конференциях были определены принципы выплаты репараций. Стенограммы переговоров в Ялте раскрывают поразительный факт: Иосиф Сталин проявил неожиданную умеренность, предложив установить общую сумму репараций с Германии в 20 миллиардов долларов, из которых половина должна была отойти СССР.

Черчилль и Рузвельт легко согласились с этим предложением. Неудивительно: 10 миллиардов долларов — это примерно сумма американской помощи по ленд-лизу. Однако для СССР эта цифра означала, что прямыми репарациями можно было покрыть лишь 8% прямого ущерба и жалкие 2,7% — от общего.

Почему же Сталин остановился именно на половине? Как показывают расчёты западных экономистов того времени, Б. Эндрукса и А. Клода, на долю СССР действительно приходилось 50% от общих бюджетных расходов и прямых экономических потерь основных стран-участниц Второй мировой. Сталинская арифметика оказалась точной, но итог — невыгодным.

Основные трофеи

В 1990-годы российскими учеными Борисом Кнышевским и Михаилом Семирягой были опубликованы документы Главного трофейного управления. Согласно им, в Советский Союз из Германии было вывезено около 400 тысяч железнодорожных вагонов (из них 72 тысячи вагонов стройматериалов), 2885 заводов, 96 электростанций, 340 тыс. станков, 200 тыс. электромоторов, 1 млн. 335 тыс. голов скота, 2,3 млн тонн зерна, миллион тонн картофеля и овощей, по полмиллиона тонн жиров и сахара, 20 млн литров спирта, 16 тонн табака.

По данным историка Михаила Семиряги, за один год после марта 1945 года высшие органы власти Советского Союза приняли около тысячи решений, относящихся к демонтажу 4389 предприятий из Германии, Австрии, Венгрии и других европейских стран. Также около тысячи заводов было перевезено в СССР из Маньчжурии и Кореи.

Однако все это не идет ни в какое сравнение с количеством уничтоженных заводов за время войны. Количество демонтированных СССР немецких предприятий составило меньше 14% от довоенного числа заводов. По данным Николая Вознесенского, тогдашнего председателя Госплана СССР, поставками трофейного оборудования из Германии было покрыто только 0,6% прямого ущерба СССР.

Советские акционерные общества

Эффективным инструментом проведения репарационных платежей Советскому Союзу были созданные на территории Восточной Германии советские торговые и акционерные общества. Это были совместные предприятия, во главе которых часто были генеральные директора из СССР.

Это было выгодно по двум причинам: во-первых САО позволяли своевременно переводить репарационные средства, во-вторых — САО обеспечивали жителей Восточной Германии работой, решая острую проблему занятости.

По подсчетам Михаила Семиряги, в 1950 году доля Советских акционерных обществ в промышленном производстве Германской демократической республики составляла в среднем 22 %. В некоторых же областях, таких как электроника, химическая промышленность и энергетике эта доля была ещё выше.

Телефоны рейхсканцелярии в СССР

Из Германии в Советский Союз технику, в том числе и сложную, везли вагонами, в СССР были доставлены также круизные лайнеры и вагоны поездов берлинского метро. Из астрономической обсерватории университета Гумбольдта были вывезены телескопы. Конфискованным оборудованием оснащались советские заводы, как, например, Краснодарский компрессорный завод, полностью оснащенный немецким оборудованием. На кемеровском предприятии КОАО «Азот» и сегодня работают трофейные компрессоры 1947 года выпуска фирмы «Шварцкопф».

На московской центральной телефонной станции (номера начинались на «222» - станция обслуживала ЦК КПСС) до 1980-х годов применялось оборудование телефонного узла рейхсканцелярии. Даже спецтехника для прослушки, применявшаяся после войны МГБ и КГБ была немецкого производства.

Золото Трои

Многие исследователи признают, что в сфере искусства самым важным советским трофеем стал так называемый «Клад Приама» или «Золото Трои» (9 тысяч предметов, найденных Генрихом Шлиманом на раскопках Трои).

«Троянские сокровища» были скрыты немцами в одной из башен системы ПВО на территории Берлинского зоопарка. Башня чудом не пострадала. Немецкий профессор Вильгельм Унферцагт передал клад Приама вместе с другими произведениями античного искусства советской комендатуре.

12 июля 1945 года вся коллекция прибыла в Москву. Часть экспонатов осталась в столице, а другая была передана в Эрмитаж. Долгое время местонахождение «троянского золота» было неизвестно, но в 1996 году Пушкинский музей устроил выставку этих редких сокровищ. «Клад Приама» Германии не вернули до сих пор. Впрочем, Россия имеет на него не меньшие права, так как Шлиман, женившийся на дочери московского купца, был русским подданным

Дискуссии

Для Советского Союза тема немецких репараций была закрыта в 1953 году, когда Москва полностью отказалась от репарационных поставок товаров из Германской Демократической Республики, перейдя на их оплату по ценам СЭВ. 1 января 1954 года вышло совместное соглашение СССР и ПНР о прекращении взимания репараций с СССР.

Однако тема эта по-прежнему является дискуссионной. Причем об исторической несправедливости говорят не только депутаты Госдумы, но и западные ученые.

По словам американского профессора Саттона (книга Sutton A. Western technology) репарации Германии и её союзников позволили только на 40% компенсировать утраченный СССР в войне промышленный потенциал.

Проведенные же американским «Бюро стратегических служб» вычисления ещё в августе 1944 года показывали цифру возможных репараций СССР в 105,2 миллиарда долларов (в пересчете на нынешний курс - больше 2 триллионов), что в 25 раз больше, чем СССР фактически получил по итогам войны. Что касается союзников Третьего рейха, то Финляндия была единственной страной, полностью выплатившей репарации СССР в сумме 226,5 млн долларов.