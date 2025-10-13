Почему иногда люди оживают в могилах

Смерть неизбежна, но история знает удивительные случаи, когда люди, признанные умершими, возвращались к жизни. Речь не о мистике, а о редких, но документально подтвержденных медицинских феноменах и роковых ошибках, которые едва не стоили жизни десяткам человек.

Феномен Лазаря

В 2014 году мир облетела невероятная история 78-летнего Уолтера Уильямса. Врачи констатировали его смерть от старости, и тело было направлено в морг. Однако во время подготовки к бальзамированию мужчина неожиданно начал дышать. Для родных это стало чудом, для медиков — классическим проявлением синдрома Лазаря.

Этот феномен, названный в честь библейского персонажа, воскрешённого Христом, заключается во внезапном восстановлении кровообращения после длительной остановки сердца. Врачи имеют все основания констатировать смерть, если признаки жизни отсутствуют более 10 минут. Считается, что запустить сердце с помощью дефибриллятора можно в течение минуты. Но у людей с синдромом Лазаря оно может «завестись» само, без всякого вмешательства, спустя долгое время после констатации смерти.

Ложная смерть

Впрочем, порой происходит воскрешение из мертвых и относительно здоровых людей, которых признали покойниками по ошибке. Таким случаем считается история одинокой пожилой женщины Милред Кларк. Старушка много лет прожила одна в своей квартире. Как-то раз соседи несколько дней не видевшие ее на улице забеспокоились. Почувствовав характерный запах, идущий из квартиры, они взломали дверь. Их опасения подтвердились. Кларк нашли лежащей в своей постели. Ее холодное тело не подавало признаков жизни. Решив, что 86-летняя старушка отправилась в мир иной, соседи отвезли ее в морг.

Однако едва женщину раздели и положили на холодный металлический стол, как ее ноги начали подергиваться, и она ожила. Оказалось, что Милред Кларк, просто находилась в глубоком обмороке, который окружающие в силу ее возраста преждевременно приняли за смерть. Не менее, характерная история произошла в Индии, когда семнадцатилетнего подростка покусала бродячая собака. Пережив сильный шок, мальчик перестал дышать. Его положили в гроб и отправили в крематорий. Но, в автомобиле подросток очнулся, чем несказанно обрадовал своих близких.

ДТП не повод для похорон

В то же время самое большое количество воскрешений по данным медицинской статистики происходит после крупных ДТП. Достаточно часто, жертва аварии, получив ушиб головы, или иные повреждения не подает признаков жизни. Ее отправляют в морг, но затем «мертвый» участник транспортного происшествия неожиданно оживает. В качестве примера можно привести случай произошедший в штате Техас в США. После серьезной автомобильной аварии, произошедшей в ноябре 2007 года, 21-летний Зак Дандэп был признан мертвым. Его тело доставили в больницу городка Вичита Фолз. Убитые горем родственники дали согласие на использование его органов для трансплантации. Но во время церемонии последнего прощания юноша вдруг пошевелил сначала ногой, а затем ладонью. Не веря своему счастью, родные сильно надавили на ноготь молодого человека. В ответ Зак отреагировал судорожной конвульсией, а на прикосновение к пятке лезвия ножа, резко отдернул ногу. По сообщению американской прессы «воскресший» автолюбитель, провел в больнице полтора месяца, выписался и сегодня чувствует себя превосходно.