Битва в бассейне: как венгры отомстили «советским оккупантам»

«Спорт вне политики». Эту фразу мы слышим почти постоянно, хотя её содержание зачастую не сходится с реальным положением дел в мире. Спорт часто становится важным инструментом в руках государственных лидеров или приобретает политический подтекст из-за событий в мире. Так и произошло на Олимпийских играх в Австралии в 1956-м году. Тогда в полуфинале турнира встречались ватерпольные сборные Венгрии и СССР. К матчу было приковано особое внимание. За месяц до него СССР ввёл войска в Венгрию, чтобы подавить антисоветское восстание.

Венгры ехали на Олимпиаду в страхе за свои семьи

После окончания Второй Мировой войны Венгрия была под полным контролем СССР. Смерть Сталина и разоблачение его культа личности дали почву для антисоветских настроений в странах коммунистического блока. Венгрия не была исключением. Отношение к советскому контролю страны стало критическим. Такое положение дел не могло устроить руководство СССР. В момент, когда началось полноценное восстание, было решено ввести в Венгрию войска и решить вопрос силой.

Олимпийская сборная по водному поло тогда находилась на сборах и готовилась к Олимпиаде. Кто-то на соревнования не поехал, опасаясь за свои семьи. Но большая часть до Мельбурна добралась. К началу Игр восстание было полностью подавлено, а игроки уже знали о масштабе произошедшего. За ужасными событиями наблюдал весь мир, особенно его капиталистическая часть. Возможную встречу Венгрии и СССР на Олимпиаде стали ждать гораздо сильнее.

Сборные встретились в полуфинале турнира

Для советской команды этот матч не был чем-то принципиальным. В первую очередь, спортсмены хотели выйти в финал, а не наказать команду соперника по политическим причинам. Очевидно и то, что в СССР не так активно освещали подавление восстания, как делали это в капиталистических странах и самой Венгрии. Игроки советской сборной просто не знали многих подробностей. Настрой был исключительно спортивным.

А вот венгры готовились к битве. Эрвин Задор после матча говорил, что играли они за всю страну. Ажиотаж был соответствующий. Трибуны заполнились до отказа, а билеты перепродавали по цене в 10 раз выше рыночной. Настрой зрителей был понятен: болели в тот день скорее против СССР, чем за Венгрию.

К их радости, венгры в тот день были великолепны. Счёт 4:0 к концу полностью отражал ход встречи. Но не обходилось без стычек и провокаций. Задор признавался, что они вышли намеренно провоцировать советских игроков. Они знали русский, поэтому вывести соперников на эмоции труда не составляло. Жёстких столкновений было не избежать.

Кровь в бассейне

Всё тот же Задор на последних минутах матча не упустил возможности поиздеваться над поверженными русскими. Под руку попался Прокопов. Венгр вспоминал: «Сказал ему, что он неудачник и семья у него такая же, ну и так далее… Но никаких проблем не было, пока я не совершил ошибку: поднял глаза, чтобы посмотреть, почему судья дал свисток. Мне не нужно было сводить глаз с Прокопова. Следующее, что я увидел, – как он выпрыгнул из воды и ударил меня рукой в голову». Валентин решил сыграть пожёстче и не прогадал: кровь из раны брызнула моментально. У Задора была рассечена бровь.

Зрители тут же взорвались в неистовстве, но какое-то время игра ещё продолжалась. Когда судьи приняли решение заменить раненого игрока, матч возобновить было невозможно. Фанаты безумно ревели, бросались со своих мест, кидали в советских ватерполистов всё, что попадалось под руку, и даже плевали в бассейн. С помощью полиции публику успокоили и вывели команду СССР в раздевалку. Встречу закончили с тем же счётом – 4:0. Играть оставалось всего пару минут.

В Венгрию многие вернуться не смогли

Сборная Венгрии ту Олимпиаду выиграла. В финале обыграли другую страну коммунистического блока – Югославию. Большая часть сборной попросила политическое убежище у стран запада и на Родину не вернулась. Так поступил и Задор, который перебрался в США и долгое время работал там тренером по плаванию.

А спустя 46 лет в 2002-м году игроки того матча встретились в Монреале и извинились друг перед другом за мельбурнские события. Красивое окончание драматичной и кровавой истории.