Кого на Руси нанимали в палачи

Несмотря на то, что профессия палача была на Руси крайне востребованной, желающих связать свою жизнь с этим ремеслом было немного. Поэтому «работников топора» было сложно найти, а требования к ним предъявлялись достаточно высокие.

Сын за отца

Официально профессия палача на Руси была появилась лишь в 1681 году с принятием «Боярского приговора». Однако это не значит, что до того времени палачей не существовало. Просто долгое время профессия не имела четкого юридического статуса и регулировалась скорее традициями и устоявшимися обычаями.

Долгое время палачами становились исключительно по наследству. Это означало, что сын палача автоматически перенимал ремесло отца. Такой подход ограничивал количество претендентов, так как не каждый был готов продолжить дело, вызывавшее презрение и страх общества. Более того, профессия требовала от человека не только физической силы, но и определенных навыков. Например, палач должен был быть способен отсечь голову одним точным ударом, чтобы минимизировать страдания осужденного.

Важной составляющей работы палача была и его психологическая стойкость. Ведь этот «специалист» не только приводил смертные приговоры в исполнение, но и часто участвовали в допросах с применением пыток. Здесь требовалось настоящее мастерство: палач должен был причинить боль, но при этом не довести человека до смерти раньше времени. Таким образом, профессия требовала не только физической подготовки, но и своеобразного «ювелирного» подхода.

Добровольцы из народа

С течением времени дефицит палачей стал очевидным. Указ Сената от 10 июня 1742 года установил нормы по количеству палачей в зависимости от статуса города: в уездных городах должен был быть один палач, в губернских — два, а в столицах — три. Однако даже такие откровенно невысокие требования выполнить оказалось сложно. В провинции остро не хватало специалистов, и часто приходилось выписывать палачей из других регионов.

Иногда палачами становились представители так называемого «гулящего люда» — вольные, посадские или даже маргинальные слои населения. Кандидатам не предъявляли строгих требований к происхождению, главное, чтобы они были готовы выполнять свою работу. Любопытно, что помощником палача мог стать любой желающий из числа зрителей. Таким образом, даже те, кто просто пришел посмотреть на казнь, могли неожиданно стать участниками экзекуции.

Льготы и жалование

Профессия палача была не только морально и физически тяжелой, но и социально непрестижной. Люди сторонились таких «работников», а иногда их даже не пускали в церкви или на общие собрания. Чтобы хоть как-то привлечь людей к этой «деятельности», правительство пыталось сделать ее более привлекательной.

Одним из первых, кто начал улучшать условия труда палачей, был император Николай I. Он установил фиксированное годовое жалование для представителей этой профессии. В столицах палачи получали от 300 до 400 рублей в год, в губернских городах — от 200 до 300 рублей. Для сравнения, в те времена дойная корова стоила около 10 рублей, а крестьянин зарабатывал около 30–50 рублей в год.

Таким образом, палачи, несмотря на презрение общества, имели весьма приличный доход. Кроме основного жалования, они получали дополнительные выплаты — так называемые «кормовые». Эти деньги предназначались для покупки еды, одежды и инструментов. Размер их выплат составлял 50–60 рублей в год. Также палачам оплачивались «командировочные» за выезды в другие города для проведения казней или допросов с пытками.

Изгои общества

Впрочем, несмотря на попытки сделать профессию палача более привлекательной, престижной она так и не стала. Традиционно к палачам относились с презрением, считая их «нечистыми». Часто они даже жили изолированно от общества, где-нибудь на окраине поселений, а их семьи подвергались осуждению. Даже после «выхода на пенсию» палачи редко находили себе место в обществе, так и оставаясь изгоями. Но, хотя бы, не бедными.