«Величием Москва обязана ханам»: что Россия позаимствовала у монголо-татар

Не только боевой клич «ура!», слово «богатырь», боевая конница, одежда, почтовые станции, ямщики. Но и сама система государственной власти также усвоена Россией именно от Орды.

© Кадр из фильма «Монгол»

В 13-м веке разрозненные русские княжества были атакованы и подчинены самым большим государством в истории человечества (площадь от 24 до 33 млн кв. км.) – Монгольской империей, созданной Чингисханом (1165-1227) и его потомками.

Нашествие монголов было для русских княжеств настоящим кошмаром. Пешие русские дружины, слабо владевшие искусством боевых построений, и кое-как укрепленные деревянные города были сокрушены лучшей армией в мире. В ее составе была была легкая и тяжелая кавалерия, лучники, тяжеловооруженная пехота, осадные машины.

Монгольская армия на марше. Современная реконструкция

Вскоре после покорения Руси Монгольская империя распалась, и контролировать русские земли стала Золотая Орда, государство, выделившееся из состава Монгольской империи. Монголы не хотели завоевывать русские земли – они лишь собирали дань, а русские князья были вынуждены ездить в столицу Золотой Орды, чтобы получать там ярлыки – официальные документы, подтверждающие право князей управлять их собственными землями. Это было неслыханное унижение для гордых русских воинов – унижение, которое стало первым шагом к формированию единого русского государства.

Русские поняли, что сбросить иго монголов можно, только переняв монгольские методы ведения войны, управления, контроля и учета популяции, в общем, действуя против них их же оружием. В 1380 году, впервые объединившись, русские князья сокрушили часть армии Золотой Орды в Куликовской битве, а сто лет спустя великий князь Московский Иван III (1440-1505) отстоял целостность организованного им государства на реке Угре. После этого зависимость русских земель от остатков Орды стала во многом формальной.

«Москва обязана своим величием ханам», – написал великий русский историк Николай Карамзин.

Все последующие военные и политические успехи Московского государства на международной арене – по большому счету, следствие невольного «обучения», которое русские прошли в период ордынского владычества. Перечислим самые главные вещи и явления, которые русские позаимствовали у монголо-татар.

Управление армией, слово «богатырь» и боевые кличи

Несмотря на меньшую численность, чем у монголов, русские дружины и пешая армия были сильны и, главное, бесстрашны – они защищали родную землю. Наступательное и оборонительное вооружение русских дружин славилось в Европе. Но тяжеловооруженные дружинники были малочисленны. Они хорошо годились для отражения коротких набегов и эпизодической защиты городов.

Когда пришлось противостоять системно организованной монгольской армии, основную массу русского войска составило вооруженное рогатинами и топорами ополчение. Но главная причина поражения была не в нем.

Русские проигрывали монголам, потому что были разобщены. Князья и дружины не только были разбросаны по отдаленным друг от другам городам – они не умели договариваться. Общественные и военные вопросы в Древней Руси решались на вече – собрании свободных людей. Для решительных действий этот способ был неэффективен. В первой крупной битве против монголов на реке Калке русские князья так и не смогли договориться о слаженных действиях и были наголову разбиты.

Кроме того, в русской традиции князь был зачинателем боя. Сейчас это выглядит абсурдно, но князья в окружении своих дружинников «лезли» в бой в первых рядах, где более многочисленный противник окружал и уничтожал их. Дружины и ополчения без лидера оказывались деморализованы.

У монголов все было иначе. Ханы вообще, как правило, не являлись на бой, а военачальники – темники и тысячники – наблюдали за боем издалека с высот, руководя своими войсками посредством флагов, дымовых и световых сигналов и с помощью звуков труб и барабанов. В случае военных неудач не рядовые воины, а именно военачальники несли всю тяжесть ответственности перед ханами.

Многое пришлось перенять русским у монголов, начиная с самых основ. Например, русский боевой клич «ура!» мог быть, согласно гипотезе, скопирован с монгольского или татарского: по-монгольски «урагшаа!» – «вперед», а по-татарски «ura» – «бей!» Да и слово «богатырь» – тюркское, означает «смелый, герой». До монгольского нашествия таких людей на Руси называли «хоробор», «удалец».

В итоге в Куликовской битве победа русских над войсками под началом ордынского полководца Мамая была достигнута благодаря четкому центральному управлению русским войском и наличию засадного полка тяжелой кавалерии, не случайно, а по команде ударившего по монголам. Кстати, кавалерийские техники боя русские тоже позаимствовали у захватчиков.

Кавалерия

Монгольский всадник. Кадр из сериала «Золотая орда»

До начала монгольского владычества лошадь была атрибутом роскоши. На лошадь в трехлетнем возрасте сажали маленьких княжичей, следуя древней индоевропейской традиции инициации отпрысков знатных родов. Но после того, как монгольская кавалерия продемонстрировала свои преимущества в бою с русскими, покоренный народ понял – надо учиться создавать кавалерийские формирования. Одинокие князья на лошадях, даже закованные в доспехи, не могли противостоять регулярным конным полкам монголо-татар.

Именно с XIII-XIV вв. на Руси появляются княжеские «стада коневые» и начинают обучаться профессиональные воины-кавалеристы. Они были потомками княжеских дружинников и принадлежали к знатным и богатым родам – иначе невозможно было приобрести лошадей и соответствующую статусу и функции кавалериста одежду.

Одежда

Обычный мужской костюм различных племен, населявших русские земли, до монгольского завоевания состоял из портов и рубахи, охваченной на талии поясом, тканевым или кожаным. Верхней одеждой служили накидки и плащи, завязывавшиеся веревочками. Статус демонстрировался богато украшенными поясами, стоимостью ткани плаща и его окраской (самым «дорогим» цветом считался глубоко синий индиго).

Для быстрой езды на лошадях, особенно в боевой ситуации, такая одежда не очень подходит – в развевающемся плаще будет холодно на скорости, он может обмотаться вокруг головы, закрыв обзор всаднику. У монголов были поизаимствованы кафтаны – плотная двухслойная верхняя одежда, которая застегивалась на крючки. Можно было, застегнув верх для тепла, оставить низ расстегнутым для удобства сидения в седле.

Но и многие другие привычные уже русским предметы одежды стали называться так, как их называли татарские племена, жившие в различных ханствах – остатках Орды. Эти люди не только воевали, но и торговали с русскими.

Так в русском языке прижились «новые» названия привычной одежды: колпак, кушак, штаны, башмак, кумач (красный цвет), зипун (тканое пальто без воротника) и многие другие. Появились и прямые заимствования – татары выделывали особым образом овечьи и козьи кожи – так появилась сафьяновая кожа, новый для русских шикарный материал; в обиход вошла тафья – подобие тюбетейки, которую носили знатные татары, а у них этот обычай переняли русские.

Тафью в быту любил носить Иван Грозный, бривший голову налысо, как это делали татарские ханы. И вообще парадные и повседневные облачения русских царей, их церемониальные шубы и кафтаны, украшенные золотом и драгоценными камнями, которые мы видим на множестве портретов первых Романовых, были созданы с оглядкой на облачения монгольских и татарских правителей.

Ямская служба (почтовые станции)

Для управления своей гигантской территорией Чингисхан (или его потомки) создали систему ямов – пунктов, где гонцы, перемещавшиеся на лошадях на огромные расстояния, могли найти свежих, не загнанных коней, сменить их и продолжать путь без серьезных задержек.

Монгольские воины фактически росли в седле – взрослые монголы были натренированы проводить на лошади более двух суток без перерыва. После подчинения русских земель ямы были организованы и на русской территории. Местное население начало нести «ямскую повинность» – оно обязано было держать на ямских станциях дежурных, поддерживать в порядке повозки и выставлять свежих лошадей.

В разных формах ямская повинность просуществовала в России до начала XVIII века. Система, введенная монголами, послужила и в России решению проблемы управления государством огромного размера и стала одной из основ того типа управления, который тоже был позаимствован у монголо-татар.

Система государственного управления

Монголо-татарское нашествие покончило с вечевыми порядками на Руси. Монголам было удобно, чтобы Русь продолжала управляться единоличными князьями – но только с их, монголов, санкции. Они умело сталкивали князей между собой – поэтому нельзя говорить о какой-то естественной «раздробленности» русских земель, ведь им насильно мешали объединяться. Через несколько десятков лет князья поняли, что происходит, и стали пытаться объединить земли вокруг одного центра, которым в итоге стала Москва.

У монголов переняли и механику их типа управления – официальные документы, подтверждавшие права князей и монастырей на власть над землями и жившими на них крестьянами; денежную и таможенную систему (слово «деньги» происходит от тюркского «tenge» – «монета», а «таможня» – от тюркского damya – «печать, клеймо»), наследование власти, централизованный учет войск и военачальников, гражданскую и военную администрацию – влияние монголо-татарских порядков на русскую систему власти было всеобъемлющим.

Главное – если до прихода монголо-татар русские земли управлялись сонмом князей, а вопросы решались коллегиально, то в 1480-м, на момент победы над ордынским владычеством, на Руси был единоличный государь, равных которому не было – великий князь московский, на тот момент Иван III Васильевич. Это спасло Россию – и стало началом новой эры в ее истории.