По каким приметам можно определить коренного москвича

Процессы урбанизации и миграции превратили Москву в город с многонациональным и многокультурным населением. Однако среди миллионов приезжих все еще можно встретить тех, кто может с гордостью назвать себя коренным москвичом. Их не так много, но они существуют, и их легко узнать по ряду характерных особенностей.

Мэроисчисление

Коренные москвичи обладают уникальной способностью связывать важные события в истории города с периодами правления столичных мэров. Например, они точно знают, что Останкинская телебашня была возведена в эпоху Промыслова, пожар на ней произошел при Юрии Лужкове, а открытие для посещения после ремонта состоялось при Сергее Собянине. Для них это не просто факты, а часть личной истории, ведь они были свидетелями этих событий.

Улочки московские

Если коренной москвичу нужно добраться из одной части города в другую, он без труда срежет путь через дворы и закоулки. Однако, если его спросить, как попасть на конкретную улицу, он может растеряться. Это связано с тем, что москвичи привыкли ориентироваться по знакомым ориентирам и обходить стандартные маршруты.

Квартира от бабушки

Многие коренные жители Москвы живут в центре города, порой в старых домах с высокими потолками еще сталинской постройки. Причина проста: такие квартиры часто передаются по наследству от родителей или бабушек и дедушек. Это позволяет коренным москвичам жить в престижных районах, даже если их доходы не слишком высоки.

Мимоходом по Красной площади

Коренные москвичи редко посещают туристические достопримечательности. Например, Мавзолей Ленина для них – это нечто далекое и неинтересное. А Красная площадь – место, где они могут оказаться по пути, например, идя на встречу или гуляя с друзьями.

Эксперт по всем вопросам

Москвичи известны своей уверенностью в себе и склонностью высказывать свое мнение. Если у них спросить, что они думают по какому-либо вопросу, они обязательно выскажутся. Причем их позиция будет аргументированной и зачастую категоричной.

Политическая активность

Коренной москвич никогда не остается равнодушным к политике. Это может быть как поддержка власти, так и критика, но безразличие – не их черта. Они активно обсуждают новости и события, касающиеся как города, так и страны в целом.

Бегунов обгоняет пешком

В московском метро можно легко выделить коренного жителя. Он не бежит, как многие приезжие, но при этом умудряется обогнать толпу, выходящую из вагона. Это особое мастерство, которое передается из поколения в поколение.

Столичный говор

Коренного москвича легко отличить по манере речи с характерным аканием и протяжными гласными. Этот акцент, хоть и не так ярко выражен, как несколькими десятилетиями ранее, все еще выдает тех, кто родился и вырос в столице.

Москва – город маленький

Для коренных москвичей их город кажется маленьким. Это связано с тем, что они знают его вдоль и поперек. Им знакомы не только центральные улицы, но и самые укромные уголки.

Гостеприимство с границами

Коренные жители Москвы отличаются гостеприимством. Они готовы помочь приезжим, подсказать дорогу или поддержать в трудной ситуации. Однако их помощь имеет границы: москвичи никогда не позволят кому-либо злоупотреблять их добротой.

Память о старых названиях

Москвичи старшего поколения прекрасно помнят прежние названия улиц и площадей. Например, они могут назвать Тверскую улицу Горьковской, а площадь Трех вокзалов – Каланчевской. Иногда это сбивает с толку приезжих, но для коренных жителей это норма.

Отсутствие острой амбициозности

В отличие от приезжих, коренные москвичи часто менее амбициозны. У них уже есть квартира, а иногда и две, поэтому им не нужно сражаться за место под солнцем. Это позволяет им жить более спокойно и размеренно.

Раньше было лучше

Коренные москвичи любят вспоминать, каким был город раньше. Они с теплотой говорят о старых кинотеатрах, уютных двориках и тихих улицах. Современная Москва кажется им слишком шумной и перегруженной.