Что можно было купить на зарплату инженера в СССР

По сей день одной из самых обсуждаемых тем является уровень жизни в СССР. Кто-то утверждает, что у простого гражданина тогда было все, а кто-то вспоминает о тотальной нищете и дефиците буквально всего. Давайте и мы взглянем на эту тему через призму зарплат и цен. А для оценки “средней температуры по больнице” возьмем, к примеру, среднюю зарплату советского инженера в разные годы существования СССР.

© globallookpress

Послевоенное время

К 1953 году средняя зарплата в Советском Союзе составляла 719 рублей. Это был период, когда страна все еще оправлялась от последствий Второй мировой войны, и экономика находилась в стадии активного восстановления. Цены на продукты питания и товары первой необходимости оставались относительно стабильными, но ассортимент был ограничен.

Килограмм черного хлеба тогда стоил 1 рубль, а белого — 3 рубля. На среднюю зарплату можно было купить около 719 килограммов черного хлеба или 239 килограммов белого. Килограмм говядины обходился в 12,5 рубля — это примерно 57 килограммов мяса в месяц. Литр молока стоил 2,25 рубля, что позволяло приобрести около 319 литров. Килограмм сливочного масла стоил почти 28 рублей, и на зарплату можно было купить около 25 килограммов. Десяток яиц стоил 8,3 рубля, что соответствовало примерно 86 десяткам в месяц.

А вот пара обуви стоила 190 рублей. Таким образом, инженер мог позволить себе около четырех пар обуви в месяц, но таких “модников” тогда было немного. Выложить за раз столь значительную сумму мог далеко не каждый, поэтому покупка обуви или одежды происходила нечасто. Несмотря на доступность большинства товаров, выбор был весьма ограниченным. Дефицит и карточная система, отмененная только в 1947 году, еще оставляли свой отпечаток на жизни граждан.

Эпоха развитого социализма

К концу 1970-х годов, в период так называемого "развитого социализма", средняя зарплата инженера составляла около 149 рублей. Цены на основные продукты питания в этот период казались очень низкими, но за этим скрывались проблемы с доступностью товаров. Хлеб стоил 16 копеек за буханку. На зарплату можно было купить почти 931 буханку. Правда, они были уже не килограммовые, а по 800 граммов. Литр молока обходился в 20 копеек, что позволяло приобрести 745 литров. Килограмм мяса стоил 2 рубля, и на зарплату можно было купить около 74 килограммов. Вареная колбаса стоила 2,2 рубля за килограмм, а сырокопченая — 5 рублей. Таким образом, инженер мог позволить себе до 67 килограммов вареной колбасы или 30 килограммов сырокопченой.

Цена пары обуви в ту пору составляла около 50–70 рублей. На зарплату можно было приобрести две-три пары в месяц. Однако в 70-е годы остро стояла проблема дефицита. Несмотря на привлекательные цены, многие товары, особенно мясо, колбаса и масло, приходилось "доставать" через знакомых или покупать на рынках, где цены были уже в разы выше. Очереди за продуктами стали обыденностью, а фраза "не больше двух килограммов в одни руки" прочно вошла в обиход.

Перестройка и рост цен

В период перестройки, начавшейся с приходом к власти Михаила Горбачева, средняя зарплата инженера выросла до 217 рублей. Однако вместе с этим начали расти и цены, а дефицит товаров стал еще более ощутимым.

Литр молока тогда стал стоять уже 26 копеек. На зарплату можно было купить около 835 литров. Вареная колбаса подорожала до 2,80 рубля за килограмм. Такая цена позволяла приобрести около 77 килограммов. Десяток яиц стоил 1,20 рубля, что соответствовало 180 десяткам.

Цены на обувь и одежду также продолжали расти. Хорошая пара обуви могла стоить 100–150 рублей, что делало ее покупку значительной статьей расходов. В этот период экономика СССР столкнулась с серьезными проблемами. Очереди за товарами стали еще длиннее, а на прилавках магазинов все чаще можно было увидеть лишь пустые полки. Именно в это время активно начали действовать так называемые "спекулянты", которые предлагали дефицитные товары по завышенным ценам.

Как видим, зарплата инженера в СССР позволяла обеспечивать базовые потребности, но об изысках оставалось только мечтать. Выбор товаров в целом был невелик. В 1970-е ассортимент вырос, но вместе с ним образовался и дефицит. К исходу же существования СССР ситуация и вовсе стала критической: деньги были, но купить на них зачастую было нечего.