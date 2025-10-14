Почему люди раньше спали сидя

Каждый, кто бывал в старинных замках, наверняка обращал внимание на удивительно короткие кровати. Распространенное объяснение про «маленький рост предков» — не более чем миф. Средневековые люди были ниже нас, но не настолько. Главная причина кроется в том, что наши предки спали сидя.

Точнее, полусидя, откинувшись на груду подушек под углом около 45 градусов. У этой странной, на наш взгляд, привычки было несколько веских причин, проливающих свет на быт и мировоззрение ушедших эпох.

Опасность

В неспокойные времена постоянных междоусобиц и набегов безопасность жилища была иллюзией. Враги или разбойники могли ворваться в покои в любой момент. Лежащий человек беззащитен, а вот спящий сидя, обхватив рукоять меча, всегда был готов к мгновенному отпору. Это была не причуда, а суровая необходимость выживания.

Здоровье

Медицина прошлого была основана на своеобразных представлениях. Считалось, что сон в горизонтальном положении вызывает прилив крови к голове, что может привести к «удару» — инсульту. Полусидячая поза, по мнению лекарей, этого опасного притока избегала и даже... способствовала развитию умственных способностей.

Кроме того, в сырой и холодной Европе легочные заболевания, вроде туберкулеза, были широко распространены. Больным людям в положении полусидя было объективно легче дышать.

Суеверия

Мир средневекового человека был наполнен духами и приметами. Суеверные предки верили, что лежачего бездвижного человека злые духи могут принять за покойника и унести его душу в загробный мир. Сон сидя, в более «бодром» положении, был своеобразной защитой от потусторонних сил.

Красота

В моде на тот момент были высокие прически. На их сооружение порой уходило несколько часов. Прически меняли нечасто. Иногда дамы носили свои «вавилоны» по несколько месяцев кряду. Чтобы сохранить прическу в целости и сохранности, модницы спали сидя.

Некоторые высокопоставленные особы, чтобы подчеркнуть свое превосходство над другими, даже принимали гостей в спальне. Конечно, делать это лежа было бы не очень удобно, а вот вольготно откинувшись на гору подушек, – в самый раз.

Но многие исследователи все же склоняются к версии, что спать сидя было попросту модно.