Полицейские спасли косулю

В Амурской области полицейские спасли дикую косулю. Об этом сообщает местный портал «Порт Амур».

По данным издания, в Приамурье сотрудники транспортной полиции пришли на помощь дикой косуле после получения сообщений от жителей. Очевидцы обнаружили животное на станции Сковородино. Отмечается, что косуля могла выбежать на железнодорожные пути, находясь в состоянии сильного стресса,.

Прибывшие правоохранители при помощи сети поймали косулю в одном из частных подворий города. Осмотрев на отсутствие травм, они завернули ее в одеяло и вывезли на служебном автомобиле за пределы населенного пункта, где отпустили в естественную среду обитания.

Ранее в октябре под Сочи спасли убегавшего от хищников детеныша косули.