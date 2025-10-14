Как поступили с преемником Сталина после смерти вождя

В конце 1940-х Иосиф Сталин, чувствуя возраст, начал задумываться о преемнике. Среди нескольких кандидатов был и Пантелеймон Пономаренко — человек удивительной судьбы, которого прочили на пост главы правительства. Почему же его имя сегодня известно лишь историкам, и какова была его роль в большой кремлёвской игре?

Биография Пономаренко была идеальной для сталинской системы. Сын кубанского крестьянина, с 12 лет познавший тяжелый труд, красноармеец, инженер. В партию он вступил в 1925 году («ленинский призыв») и не был замешан во фракционной борьбе 1920-х годов.

В 1938 году, на волне «большого террора», когда партийный аппарат очищали от «старой гвардии», карьера молодого и образованного инженера-железнодорожника резко пошла вверх. Его заметили в ЦК.

Сталин впервые обратил внимание на Пономаренко еще на техническом совещании, где тот уверенно отстоял необходимость важного учебника для вузов. Вскоре ему доверили куда более серьезное дело.

В разгар репрессий 1938 года Пономаренко был направлен в Белоруссию с особой миссией — разбирать поток жалоб на необоснованные аресты. По воспоминаниям приемного сына Сталина Артема Сергеева, вождь дал ему прямое указание: действовать его именем и освобождать всех, кто не был замешан в политических интригах.

Пономаренко лично встречался с заключенными, и сотни людей обязаны ему свободой. Однако это не был мягкий правозащитник. Сохранилась и его телеграмма Сталину с просьбой увеличить квоты на расстрелы и аресты для Белоруссии. Он был продуктом своей эпохи — мог спасать людей по указанию свыше, но так же четко выполнял и карательные приказы.

В 1938 году Пономаренко был назначен 1-м секретарем ЦК Белоруссии. В 1939 году он принимал участие в руководстве войсками, вошедшими на территорию Западной Белоруссии. Тогда же у него произошел первый конфликт с Хрущевым, в то время – 1-м секретарем ЦК Украины. Хрущев очень хотел включить в состав Украины вновь приобретенные земли, даже те, что исторически были белорусскими. Спор в пользу Пономаренко разрешил Сталин.

Когда началась война, Пономаренко руководил партизанским движением сначала в Белоруссии, а затем возглавил Центральный штаб партизанского движения. Он был членом военного совета ряда фронтов, подготовил такие масштабные партизанские операции, как «Рельсовая война», «Концерт».

После войны П.К. Пономаренко занимался восстановлением хозяйства Белоруссии. Известен эпизод июля 1945 года, когда он сопровождал Сталина в его поездке на Потсдамскую конференцию от Минска до Барановичей. Видимо, вождю понравился отчет о восстановительных работах, сделанный руководителем Белоруссии.

С 1952 года Пономаренко – член президиума ЦК партии. К этому моменту он уже министр заготовок СССР.

Примерно тогда же Сталин, перенесший к этому времени инсульт, начал задумываться о преемнике. В 1948 году на совещании высшего партийного руководства, которое проходило на озере Рица, Сталин, как написано в воспоминаниях Микояна, сказал, что будущий руководитель страны должен быть молодым. И указал, в качестве своего возможного преемника на А. Кузнецова, руководителя Ленинградского обкома партии. Называли в числе вероятных преемников вождя и главу Госплана Н. Вознесенского. Однако, выдвинувшаяся в последние годы жизни Сталина «четверка» — Маленков-Хрущев-Берия-Булганин – сделала все, чтобы устранить обоих вероятных конкурентов.

Считается, что именно по этой причине, боясь, что новый кандидат в преемники тоже может внезапно оказаться «врагом народа», Сталин до последних дней молчал о том, что намеревается оставить вместо себя Пономаренко.

В 1989 году в журнале «Молодая гвардия» вышло интервью в бывшим министром сельского хозяйства И.А. Бенедиктовым. По его словам, существовал даже документ о том, что на пост Председателя Совета министров СССР назначается Пономаренко. Он был подписан рядом членов Политбюро, оставалось лишь взять подписи «четверки». О существовании этой записки упоминал в книге «Возвращение Сталина» и А. И. Лукьянов – партийный деятель и писатель.

Это предложение Сталина должны были обсудить на заседании Президиума ЦК КПСС 2 марта 1953 года. Можно не сомневаться, что Сталин добился бы всех нужных подписей и единогласного решения. Однако, 1 марта у вождя случилось кровоизлияние в мозг, а 5 марта он умер.

Записки с предложением Сталина о преемнике так никто и не видел. Однако, можно предположить, что она все же существовала. Иначе зачем бы Пономаренко был немедленно после смерти вождя выведен из состава ЦК и назначен на странную должность – министра культуры СССР. Уже через год его переводят в Казахстан на должность руководителя партии республики. А затем начинается «дипломатическая ссылка». С 1955 по 1965 он – посол СССР в Польше, в Непале, в Индии, в Нидерландах и даже представитель в МАГАТЭ (в Вене).

В 1978 году Пономаренко ушел на пенсию, а через 6 лет умер.