Елена Максимова: что сказал Сталин, увидев актрису голой

Елена Максимова запомнилась зрителям как актриса, мастерски игравшая старушек, колхозниц и дворничих. Кажется, что ее творческий путь начался в зрелом возрасте. Однако это не так. Дорогу в жизнь начинающей актрисе дал сам товарищ Сталин.

Сталин и «Украинская трилогия»

В 1930 году классик советского кино Александр Довженко снял фильм «Земля» — заключительную часть своей знаменитой «Украинской трилогии». Это была философская притча о коллективизации, где молодой тракторист Василь, движимый революционной идеей, стирает границы между частными и колхозными землями, что приводит к трагедии.

Отечественный зритель картину так и не увидел. В те годы решение о выходе каждого фильма в прокат принимал лично Сталин, который был страстным кинолюбителем. Вместо ожидаемого патриотического панегирика коллективизации вождь увидел на экране нечто шокирующее.

Главной причиной запрета стала сцена, немыслимая для советского кинематографа того времени. Невеста главного героя, которую играла юная Елена Максимова, в отчаянии после известия о смерти жениха, крушит иконы в доме, а затем предстает перед зрителем обнаженной.

По современным меркам эти кадры выглядят весьма целомудренно, но для СССР 1930-х годов это был настоящий вызов. Картину положили на полку. Однако, как свидетельствует биограф Сергей Плачинда, Сталин не просто запретил фильм — он заинтересовался актрисой. Узнав у Довженко, кто эта девушка, вождь отметил ее талант и бросил сакраментальную фразу: «Снимайте ее почаще».

Большие и малые роли в кино

Не прислушаться к мнению вождя народов было нельзя. Да и талант молодой актрисы был очевиден. Практически сразу же она получила первую большую роль – Дарьи в немом фильме 1930 года «Тихий Дон». Кстати, в более известном фильме Сергея Герасимова 1958 года Елена тоже сыграла, но уже более привычную для себя роль немолодой женщины – матери Кошевого. Всего же за годы жизни актриса снялась более чем в 80 фильмах, «прослужив» советскому кинематографу почти 60 лет.