Бильдербергский клуб: главные тайны

О Бильдербергском клубе ходят легенды. Его называют «мировым правительством», «двигателем глобализации» и штабом закулисных сговоров. Мы отбросим конспирологические теории и посмотрим на эту организацию через призму проверенных фактов.

Что это такое?

Бильдербергский клуб — это ежегодная закрытая конференция, на которую приглашаются около 130 представителей мировой элиты: политики, финансисты, руководители корпораций и медиа-магнаты. Название происходит от отеля «Бильдерберг» в Нидерландах, где в 1954 году состоялась первая встреча.

Формат мероприятия — неформальные дискуссии. Как отмечает Британская энциклопедия, цель — дать влиятельным людям возможность познакомиться и обсудить общие проблемы в обстановке полной конфиденциальности, без обязательства принимать официальные резолюции. Штаб-квартира его секретариата находится в Нью-Йорке.

Кто стоит у истоков?

Инициатива создания клуба исходила от трех мощнейших американских фондов: Рокфеллера, Карнеги и Форда. Их уставные цели включают «содействие сотрудничеству между странами мира».

По мнению политолога Роберта Ф. Эрноува, автора книги «Благотворительный и культурный империализм», фонды – мягкая сила элит. «Их сила состоит в определении профессиональных и интеллектуальных параметров, в определении того, кто будет получать поддержку, в изучении жизненно важных тем и вопросов. Поэтому власть фондов заключается в том, что они предлагают определенные виды деятельности, в которых они заинтересованы, и которые готовы поддерживать».

Старейшина

Один из основателей, старейший и самый влиятельный член Бильдербергского клуба был Дэвид Рокфеллер, внук основателя компании «Стандарт Ойл» и первого в истории миллиардера Джона Рокфеллера. Он участвовал во всех собраниях и вел оперативную работу в комитете управляющих клуба, который составляет списки приглашенных.

Президент Всемирного банка с 1995 по 2005 год Джеймс Вулфенсон, еще один активист клуба, сказал о роли Рокфеллера: «Семья Рокфеллеров, в течение последних 100 лет сделала огромный вклад в развитие глобализма. Уместно сказать, что в вопросе глобализации не было ни одной семьи более влиятельной, чем Рокфеллеры. И мы по-прежнему адресуем к ним вопросы, которые в определенном смысле все еще стоят перед нами. И за это, Дэвид, мы глубоко благодарны вам и ценим ваш собственный вклад в это дело…».

Первые задачи

С момента создания и на долгие годы клуб фокусировался на проблемах, связанных с существованием СССР как противодействующего полюса политики, и на Европейской интеграции вместе с созданием Европейской системы безопасности. Очевидно, все эти задачи, благодаря работе фонда или иным образом, были решены. По меньшей мере участие бильдербергеров в движении европейской интеграции и создании евро никем не отрицается, и в документах ЦРУ, рассекреченных в 2001 году, четко определено.

Один из основателей клуба Джозеф Ретингер был одним из создателей общего рынка и архитектором европейской интеграции. Главной идеей общей Европы он считал отказ от части своего суверенитета европейских стран. Спустя какие-то сорок лет этот план был полностью реализован.

Ближайшие цели

Бывший председатель Европейского Центрального банка Жан-Клод Трише в Совете по Международным Отношениям довольно четко обозначил эти цели. В ряде выступлений после кризиса 2008 года он заявил, что сейчас речь идет о создании глобального финансового управления так, чтобы финансовая система могла противостоять сбоям.

Жан-Клод Трише: «...Кооперация Центральных банков является частью более обширной тенденции, которая преобразует глобальное управление. Эту тенденцию, собственно, и пришпорил глобальный финансовый кризис… Поэтому не является сюрпризом, что этот кризис привел к еще большему осознанию необходимости полной интеграции в глобальную систему управления».

Теории заговора

Встречи клуба по вполне понятной причине проходят в обстановке максимальной секретности, журналистов туда не приглашают – только главных редакторов ведущих СМИ, при этом не для освещения, а для участия в конференциях. Там запрещено вести запись, но все равно кое-какая информация общественности просачивается, она и работает на создание теорий заговора.

Пресс-секретарь Дэвида Рокфеллера однажды резюмировал позицию клуба, заявив, что все теории заговора — это проявление иррациональной мысли. По его словам, сам Рокфеллер видел суть происходящего в битве между рационалистами-глобалистами и иррационалистами-националистами.