Покров Пресвятой Богородицы: один из пяти великих праздников православия

14 октября православные верующие отмечают один из пяти великих праздников – Покров Пресвятой Богородицы, который необыкновенно любим в народе. Хотя по значимости великие праздники уступают двунадесятым, но к Покрову на Руси всегда было очень личностное, теплое отношение, ведь этот праздник символизирует собой защиту Царицы Небесной, на которую может рассчитывать каждый, кто к ней обращается.

От Андрея Боголюбского до наших дней

Этот праздник был установлен в XII веке князем Андреем Боголюбским. В 1165 году по его велению был возведен храм Покрова на Нерли – один из самых красивых и неповторимых архитектурных памятников, к которому и сейчас съезжаются паломники из всех уголков нашей страны. Этот храм был построен по случаю победы князя Андрея Боголюбского над булгарами. Ведь именно Царице Небесной он молился перед сражением. С тех пор многие победы русского воинства над иноземными захватчиками связывали с ее святым заступничеством.

Именно чудесному покровительству Богородицы приписывается спасение Москвы от грозного завоевателя Тамерлана в 1395 году. Историки до сих пор не находят ответа на вопрос, почему грозный воитель, одержав многочисленные победы, отказался от похода на Москву. Ведь город был практически беспомощным перед его огромной ратью.

Узнав о движении Тамерлана, Великий князь Московский и Владимирский Василий Дмитриевич велел готовить Москву к осаде и с войском вышел к Оке для отражения неприятеля. А из Владимира тем временем отправился пеший крестный ход, который понес в Москву икону Божией Матери. Десять дней перед этой иконой совершались молебны, люди со слезами просили Царицу Небесную о спасении от неминуемой гибели. И действительно, по неизвестной причине Тамерлан повернул в сторону и отказался от похода на Москву. Легенды утверждают, что во сне ему явилась сама Богородица, которая властно повелела ему прекратить завоевательный поход. И грозный Тамерлан поверил в знамение и не посмел ослушаться.

С тех пор на Руси Царице Небесной молились и о заступничестве перед лицом врага, и о спасении от других напастей. Когда помощи ждать уже было неоткуда, Богородица являла свое покровительство, не оставляя сомнений в ее особом Небесном попечительстве за Русскую землю. Так было и в 1612 году, во времена освобождения Москвы от поляков при Минине и Пожарском. И перед Полтавской битвой в 1709 году, когда Петр I со своим войском молился Богородице перед ее иконой. Молебны Пресвятой покровительнице непрестанно шли и во время войны с Наполеоном в 1812 году. Не оставляла она русский народ и в другие эпохи, щедро даря свое заступничество в ответ на мольбы верующих.

Как божественный покров действует через людей?

Сегодня, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, множество людей обращаются к Царице Небесной и ждут от нее помощи и защиты. По словам священника Георгия Кочеткова, совсем не случайно церковная традиция связывает праздник Покрова с личностью Всесвятой Богородицы, от нее ожидая особого ходатайства за людей. В христианской традиции сам образ Богородицы – это прежде всего образ Церкви и как прибежища, и как дома земного и небесного, где человек Богу родной, и люди не чужие друг другу.

Георгий Кочетков Священник «Если ты с Богом живешь, то над тобой есть покров Божий, но ты и сам уже можешь распространить этот покров на других людей, защитить их, позаботиться о них».

По его словам, сейчас, после векового разорения церкви и разрушения веры в народе, «покров» над собой люди скорее видят в экономической стабильности, достижениях современной науки, военной мощи государства – в том, что на самом деле периферийно и менее определяет жизнь человека и жизнь народа, чем способность к вере, надежде и любви. И праздник Покрова Пресвятой Богородицы дает нам еще одну возможность открыть свое сердце для этих святых качеств.