Авиакомпания отменила 40 рейсов из-за неправильно постиранных чехлов

Курьезная история произошла с крупным европейским перевозчиком. Авиакомпания Finnair была вынуждена отменить порядка 40 рейсов из-за неправильно постиранных чехлов пассажирских кресел.

Как оказалось, их долгое время стирали в простой воде. А ткань, из которой они сделаны, имеет специальную пропитку, благодаря которой чехлы не поддерживают горение. Производитель сообщил, что обычная стирка могла ослабить эти свойства.

Несмотря на то что точно это не было подтверждено – компания лишь высказала предположение, авиакомпания отстранила от полетов восемь Airbus А320, что привело к отмене ряда рейсов и коснулось нескольких тысяч пассажиров. В Finnair сообщили, что по той же причине возможны дальнейшие отмены. Вероятно, они будут проверять, чем и как стирали чехлы в остальных самолетах.