Как началась эпоха Брежнева

Смещение Хрущева с поста главы государства частенько называют государственным переворотом. Но в отставку первый секретарь ЦК КПСС ушел после двух дней споров и сделал это добровольно, хоть после давления и уговоров. Но заговор все же был – люди устали от волюнтаризма. И одним из организаторов стал Леонид Ильич Брежнев, который и занял место Хрущева 60 лет назад – 14 октября 1964 года.

Эпоху Брежнева долгое время называли Застоем, что правда – во второй половине 1970-х развитие остановилось. Как правда и то, что первый период правления, до инсульта, стал временем роста благосостояния советских людей – они впервые смогли относительно массово приобретать квартиры и машины. Хоть и с трудом.

Сам Брежнев был достаточно квалифицированным специалистом как в экономике, так и в управлении. Если есть такое понятие, как «американская мечта», когда человек собственными усилиями приходит к богатству, то существовала и «советская мечта». Это когда любой работяга мог построить карьеру и добиться высоких государственных должностей. Брежнев стал ее воплощением.

Родился будущий Генеральный секретарь 19 декабря 1906 года в городе Каменское (впоследствии Днепродзержинск) Днепропетровской области. Тогда это была Екатеринославская губерния, в царские времена долгое время административный центр Новороссии. Любопытно, что Леонид Брежнев оставил дату рождения по старому стилю, потому что по новому стилю тогда пришлось бы отмечать 1 января.

Родители были из деревни, но отец Илья Яковлевич сумел стать высококвалифицированным рабочим на металлургическом заводе. Зарабатывал достаточно, что позволило отправить старшего Леонида в 1915 году в гимназию. Были еще младшие брат Яков и сестра Вера.

С установлением советской власти гимназия была переименована в школу и ее он закончил в 1921 году. По настоянию родственников устроился разнорабочим на маслобойный завод. Через два года стал совмещать работу с учебой в местном землемерно-мелиоративном техникуме — тогда, в аграрной еще России, это была очень престижная профессия. Стал комсомольцем.

По окончании в 1927 г. работал в Курской области, потом в Белоруссии по специальности. В 1928 году, направили на Урал. Там молодого и грамотного специалиста заметили и уже через два года назначили заведующим Свердловского окружного земельного управления.

Но вскоре поступает в Московский машиностроительный институт. Однако быстро понимает, что несколько ошибся со специальностью и переводится в родной Днепродзержинск, где учится в местном Металлургическом институте. Как видим, легко сменил престижную Москву ради профессии по душе. Вступает в партию.

Получает специальность «инженер-теплосиловик» и становится начальником смены на заводе имени Ф. Дзержинского, где и раньше трудился слесарем. В 1935 году призывают в Красную Армию, и Брежнев начинает службу рядовым в Забайкальском крае. Так судьба впервые столкнула с военным делом. А ведь уже через 9 лет он станет боевым генералом.

© Бригадный комиссар Брежнев вручает бойцу партбилет. 1942

Но первое офицерское звание получил на срочной службе – люди с высшим образованием в стране были еще редкостью, и Брежнев был направлен на курсы моторизации армии, после которых стал лейтенантом.

После увольнения со службы в 1937 году сразу становится заместителем председателя горисполкома Днепродзержинска. Это хозяйственная должность. Но вскоре начинает занимать и партийные. А партия руководила страной. Брежнев становится секретарем Днепропетровского обкома по пропаганде.

Но тут начинается война. Леонид Брежнев отвечает за мобилизацию и эвакуацию. А затем и сам призывается в звании полкового комиссара. Был заместителем начальника политуправления Южного и Северо-Кавказского фронтов. Затем становится начальником политуправления 18-й армии. При этом в штабах не сидит, постоянно на передовой. К весне 1943 года — полковник, кавалер орденов Красного Знамени и Красной Звезды, которые давали исключительно за храбрость.

Самым знаменитым эпизодом военной биографии стали бои летом 1943 года за освобождение Новороссийска, когда он постоянно, с риском для жизни, бывал на плацдарме известный как Малая Земля. Этот эпизод подняли до небес во время его руководства страной, книгу воспоминаний изучали в школе.

Но стоит отметить, что и во время войны о Брежневе писали в газетах как о храбреце. Известна статья в «Правде», где говорится о личной смелости полковника Брежнева. Осенью 1944 года за участие в освободительных боях Леонид Брежнев получил звание генерал-майора. Именно за боевые заслуги, а не только как политработник. Стал участником парада Победы на Красной площади.

После войны все это обеспечило и политическую карьеру. В 1946 году с должности начальника политуправления Прикарпатского военного округа (это бывший 4-й Украинский фронт) становится первым секретарем Запорожского обкома партии, через два года переводят в более крупный Днепропетровск сначала первым секретарем горкома, а потом и обкома ВКП(б). Занимается восстановлением народного хозяйства и энергетики, Днепрогэса. Тут он, будучи дипломированным специалистом по теплосетям, неплохо понимал, что надо делать.

Дальше – больше. В 1951 году становится секретарем компартии Молдавской ССР, членом ЦК общесоюзной партии, его секретарем и кандидатом в члены президиума. А это уже высшее руководство страны.

Но со смертью Сталина карьера обрывается и опять отправили в армию – заместителем начальника политуправления Минобороны. А потом Хрущев выбрал Брежнева для руководства по поднятию целины. Он уезжает в Казахстан, где вскоре стал первым секретарем.

Но занимается не только сельским хозяйством – там все было довольно грустно. Про целину все громко трубили, но даже инженер по образованию Брежнев понял, что в степи, где и трава растет через раз, ничего путного не получится. Тогда и заработал первый инфаркт.

Но зато именно под его руководством был построен космодром Байконур. Даже в советское время об этом мало кто вспоминал, но именно Брежнев курировал космическую программу и первый полет Юрия Гагарина в космос. Делал это уже из Москвы, куда в корнце 1950-х годов был переведен в секретариат ЦК КПСС.

С этого времени Брежнев становится одним из самых влиятельных людей в Советском Союзе. Но руководство страны было недовольно своим лидером Никитой Хрущевым, и Леонид Ильич был выразителем их интересов. Он же и стал инициатором смещения.

Причина – непредсказуемость Хрущева. Мало того, что его вечно кидало из одной крайности в другую в экономике, так еще и легко отправлял в отставку. А кому это надо – вечно быть на «нервах»? Это время потом назовут периодом «волюнтаризма». В начале 1960-х годов устал от бесконечных экспериментов и народ. Это время оказалось самым удачным для смещения главы государства.

Брежнев и Подгорный постепенно готовили первых секретарей союзных республик, обкомов, выясняли их настроения. В конце сентября 1964 года Хрущеву донесли о намерении его сместить. Тянуть дальше стало опасно.

13 октября под предлогом, решения сложностей с новым пятилетним планом Никиту Сергеевича вызвали из отдыха в Москву. И сразу повезли на заседание срочно собранного Президиума ЦК. Там Леонид Брежнев выступил с докладом, в котором раскритиковал Хрущева. Тот попытался оправдываться, хотя и признал свои ошибки, но ни в ком не нашел поддержки.

Хрущеву предложили уйти в отставку. Он отказывался. Заседание перенесли на следующий день и там обсуждение продолжилось. Наконец, Хрущев понял, что остался совсем один и согласился на отставку. Так произошла смена руководства СССР и как видим была вполне демократической – председателя по закону выбирали члены Президиума Политбюро, и они же его могли сместить. Что и сделали. Так что назвать это госпереворотом нельзя, хотя, заговор и был. Но осуществлен исключительно по внутрипартийным процедурам.

14 октября 1964 года на этом же заседании новым Первым секретарем (впоследствии Генеральным) стал Леонид Ильич Брежнев. Началась новая эпоха.