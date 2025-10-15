«Участвовать» или «учавствовать»: как правильно

В русском языке есть много слов, написание которых вызывает затруднения. Одно из таких — глагол «участвовать», в корень которого некоторым хочется дописать букву «в». «Лента.ру» разобралась, какой из вариантов правильный: «участвовать» или «учавствовать», с чем связана ошибка и как запомнить верное написание.

Как правильно писать: «участвовать» или «учавствовать»

Правильное написание — только «участвовать», без включения в это слово буквы «в». Это единственный верный вариант.

Чтобы не допустить ошибку в написании этого слова, нужно запомнить, что «участвовать» — это значит быть участником, частью совместной работы, праздника или переживания. А в однокоренных словах «участник» и «часть», а также во всех формах глагола «участвовать», вне зависимости от времени, лица и числа, нет буквы «в».

Например:

Я очень хочу участвовать в школьном спектакле. Он отказался участвовать в этом рискованном предприятии. Наша компания будет участвовать в выставке в следующем месяце.

Слово «участвовать» происходит от существительного «участь», означающего «доля» или «часть». Глагол «участвовать» образован от него и буквально означает «иметь часть» в чем-либо, брать на себя долю в общем деле или мероприятии

Это подтверждает и морфемный разбор (по частям слова):

участ- — корень, указывающий на прародителя, слово «часть». Когда-то «у-», вошедшая в состав корня, была приставкой, но вскоре срослась с ним; -ова- — глагольный суффикс; -ть — суффикс от инфинитива (начальной формы глагола).

Откуда путаница в написании слова «участвовать»

«В данном случае с толку может сбить правило, касающееся непроизносимых согласных в корне слова. В этом правиле речь идет о словах, в которых согласные как раз пишутся, но не произносятся в речи», — отметила в беседе с «Лентой.ру» кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Юлия Иванова.

Распознавание непроизносимых согласных в корне слова может вызвать ряд трудностей. В большинстве случаев, по словам Ивановой, непроизносимыми являются звуки [В], [Д], [Т], [Л]. Например, это «здравствуй» или «чувства», где не не произносится [В], или «доблестный», «счастливый», «яростный», где выпадает звук [Т].

Чтобы определить, какой вариант правильный, необходимо выполнить проверку, подобрав однокоренное слово так, чтобы согласный звук отчетливо слышался или же, наоборот, однозначно не слышался. В нашем случае: «участвовать» — «участие». В отличие, например, от «здравствовать» — «здравие» Юлия Иванова кандидат филологических наук

С чем путают слово «участвовать»

Ошибочное добавление буквы в слово «участвовать» связано с тем, что наш язык ищет аналогии. А главный «провокатор» здесь — слово «чувствовать». Оно звучит очень похоже и пишется с «в» во всех формах этого глагола.

Примеры:

Мы чувствовали себя победителями, несмотря на результат. Собака чувствовала приближение грозы и беспокойно скулила. Она чувствовала себя такой одинокой в большом городе. Все в комнате чувствовали легкое напряжение. Я прекрасно чувствую вкус мяты в этом чае. Он участвовал в разработке этого важного проекта. Чтобы участвовать в викторине, нужно заранее зарегистрироваться. Моя сестра участвовала в олимпиаде по литературе. Зрители тоже могут участвовать в обсуждении. Наш класс дружно участвовал в субботнике.

Слово «участвовать» похоже по звучанию и написанию на слово «чувствовать», и это сходство нередко приводит к ошибке. Возникает ложная параллель: раз «чувствовать», то и «учавствовать», но это не так

«Легко убедиться в том, что буква "в" лишняя в слове "участвовать". Нужно только вспомнить, что "участвовать" — это значит "принимать участие в чем-то". Как видим, в слове "участие" нет буквы "в", а именно от него и образован глагол "участвовать"», — еще раз пояснила в беседе с «Лентой.ру» кандидат филологических наук, преподаватель русского языка в «Домашней школе Фоксфорда» Елена Шкляева.

Может возникнуть вопрос — почему в слове «чувствовать» есть буква «в» перед «-ств-», а в слове «участвовать» она отсутствует?

«Сложность в том, что для слова "чувство" нет проверочного слова. Согласный "в" пишется, но не слышится. Чтобы запомнить это, давайте обратимся к истории слов. "Чувствовать" этимологически значит "чуять", то есть "слышать" и "ощущать". Звук "я" состоит из глайда [Й], который путем фонетического чередования легко заменим на звонкий согласный [В], и гласного [А]. Получится некрасиво, но запоминаемо: "чувять", значит "чувствовать"», — пояснила в разговоре с «Лентой.ру» кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Анна Широкова.

Как запомнить написание слова «участвовать»

Выучить

Проще всего, конечно, просто вызубрить, что слово «участвовать» пишется без дополнительной буквы «в». Можно напоминать себе, что оно образовано от существительного «участие», в котором тоже нет этой буквы.

Для запоминания Анна Широкова предложила несколько раз произнести и записать забавную скороговорку, которая даст понять разницу в написании слов «участвовать» и «чувствовать», а также однокоренных с ними.

Участливый и честный участковый часто участвовал в частных делах, чествовал старших и не чувствовал страх

Понять принципиальную разницу

Слово «участвовать» говорит о том, что объект, к которому относится этот глагол, принимает участие в событии, является его частью. В словах «часть» и «участие» нет буквы «в».

А если человек «чувствует», то есть проявляет или испытывает чувства, то слово пишется с «в».

Провести ассоциации

Если постоянно путаете, где ставить «в» в словах «чувствовать» и «участвовать», а где ее быть не должно, запомните шуточное правило:

«Чавкать» нельзя, а «чувкать» можно

Оно подскажет, какое из слов должно обязательно писаться с буквой «в», а куда ее ставить нельзя.

Например, строго с «в» пишется слово «чувствовать» в таких предложениях:

В лесу я начал чувствовать себя совершенно спокойно. Она всегда могла чувствовать малейшие изменения в его настроении. После долгой прогулки я стал чувствовать сильную усталость. Мама чувствовала, что сегодняшний день пройдет необычно. Он чувствовал огромную ответственность за своих младших сестер.

А в этих примерах писать «в» не надо:

Она не могла участвовать в совещании, потому что болела. Он участвовал во многих научных конференциях. Собака с радостью участвовала в нашей игре. Каждый совершеннолетний гражданин имеет право участвовать в выборах.