Чем климат СССР отличался от климата России

Если бы у климата нашей страны был паспорт, а в нем — графа «место проживания», то за последние 35–40 лет прописку пришлось бы сменить. Действительно, погодные условия, в которых существовал Советский Союз, и климат современной России — это два разных этапа жизни одной территории. Причем, разница ощущается не только в температурных показателях, но и в том, как мы живем, работаем и взаимодействуем с природой.

Эпоха стабильности

Среднегодовая температура на территории СССР в середине XX века была примерно на 1,5–2°C ниже, чем сегодня. Зимы были холоднее, снежнее и, что важно, предсказуемее. Устойчивые морозы и глубокий снежный покров были нормой для центральных регионов.

Для сельского хозяйства это создавало как проблемы, так и возможности. Знаменитая программа освоения целинных земель в Казахстане и Сибири пришлась на период, когда климатические риски, хоть и были высоки, но считались управляемыми. Периоды засух, подобные современным, случались реже.

Да и Арктика была в те годы действительно «ледяной крепостью». Площадь и толщина арктических льдов были стабильно велики, что делало Северный морской путь сложным для навигации. Поэтому он имел в основном стратегическое значение.

Плановое природопользование

Экологическая политика СССР была двойственной. С одной стороны, существовала мощная система заповедников и заказников, и государство действительно контролировало крупные экологические проекты. С другой стороны, индустриализация любой ценой приводила к катастрофическому загрязнению в промышленных регионах — Норильск, Карабаш, Дзержинск.

При этом антропогенное влияние на глобальный климат еще не осознавалось как ключевой фактор. Впрочем, таковым оно еще и не было. Главными считались естественные климатические циклы. Выбросы парниковых газов, хотя и были значительными, но существенно уступали современным и не были в фокусе государственной политики.

Климат современной России

Современная Россия находится в числе стран-лидеров по темпам потепления. Скорость роста средней температуры здесь в 2.5 раза превышает среднемировую. И это не просто «стало теплее», это изменение всей климатической системы.

Вечная мерзлота, занимающая около 60% территории России, тает. Это приводит к просадкам грунта, разрушению зданий и инфраструктуры в северных городах (Норильск, Якутск) и высвобождению в атмосферу гигантских запасов метана — мощного парникового газа.

Стремительно тает и ледяной щит Арктики. Северный морской путь становится все более доступным для судоходства, открывая новые экономические возможности, но одновременно уничтожая уникальные экосистемы и традиционный уклад жизни коренных народов.

Климат становится не просто теплее, а более экстремальным. Волны жары, подобные аномальной 2010 года, мощные ливни, вызывающие наводнения на Дальнем Востоке и в Крыму, и, как ни парадоксально, возвраты суровых морозов — все это следствие разбалансировки атмосферных процессов.

При этом зона уверенного земледелия смещается на север. В то время как на юге Европейской части России нарастают засухи и опустынивание, в Сибири появляется потенциал для выращивания новых культур. Однако этот переход сопровождается большими рисками: непредсказуемые заморозки, эрозия почв и распространение новых вредителей.

Тем не менее на фоне глобального изменения климата, можно утверждать, что у России есть гораздо больший потенциал в этом отношении. Ведь пригодными для сельскохозяйственных нужд становятся огромные территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. И это возможность быстрее других приспособиться к новым климатическим условиям и относительно безболезненно пережить их.

Фактор человека

После распада СССР в 1990-е годы промышленный спад привел к временному сокращению вредных выбросов. Однако в XXI веке экономика восстановилась, а вместе с ней и нагрузка на природу.

Появилось независимое экологическое движение, выросло общественное сознание. Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату, взяв на себя обязательства по углеродной нейтральности к 2060 году.

В то же время, контроль за охраной природы со стороны государства на местах часто ослаб по сравнению с плановой системой СССР. Несанкционированные вырубки лесов, проблемы с утилизацией отходов (например, мусорный кризис в Подмосковье) и локальные экологические катастрофы (разлив дизтоплива в Норильске в 2020 году) свидетельствуют о системных проблемах.

Климат современной России принципиально отличается от советского не только температурой, но и своей нестабильностью. Из относительно предсказуемой системы он превратился в источник постоянных вызовов и рисков. Человеческий фактор из локального загрязнителя превратился в главную движущую силу глобальных изменений, требующую уже не точечных решений, а комплексной трансформации экономики и всего общества. Опыт СССР показывает, что централизованное управление может быть эффективным для решения конкретных задач.