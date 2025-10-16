Зачем Илон Маск приезжал в Москву 23 года назад

На этой неделе фирма Илона Маска SpaceX провела одиннадцатый испытательный полёт прототипа ракетной системы Super Heavy-Starship с космическим кораблём Starship модификации V2. В компании заявили, что полёт прошёл успешно. Для чего предназначено это новое чудо космической мысли Маску? Первый ответ – для пилотируемого полёта на Марс. Однако есть некоторые сомнения на этот счет.

Безусловно, успешное испытание ракеты - исключительное достижение. Хотя для осуществления полноценного полёта с штатным возвращением первой и второй ступеней надо ещё поработать.

Совершенно бесспорно, что деятельность Маска в области ракетно-космической техники для своей выгоды и на пользу США сравнима только с подобными успехами немца Вернера фон Брауна, обеспечившего американцам выведение их первого спутника и создание ракеты-носителя «Сатурн-5», доставившего американских астронавтов на Луну. Кто не знает, этот человек сделал для Гитлера ракеты «Фау-1» и «Фау-2».

Однако Вернер фон Браун был настоящим ракетчиком, а Маск не имел никакого опыта в проектировании ракет-носителей и спутников. Тем не менее, в 2002 году он решил учредить компанию SpaceX, работающую в космической сфере. Как же никому не известный предприниматель достиг нынешних высот? Можно предположить, что в некоторых кругах он был известен. Например, решив начать осуществление своей, как он сам говорит, мечты о полёте на Марс, он в 2002 году приехал не куда-нибудь, а в Москву. И захотел купить услугу запуска на конверсионной ракете-носителе «Днепр».

А этот носитель создан на базе самой мощной в мире межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования РС-20 (SS-18 Satan по натовской классификации). Эти ракеты стоят у нас на вооружении. «Днепр» оперативно и с высокой точностью выводил на околоземные орбиты с высотами 300-900 км космические аппараты массой до 3,7 тонн.

С Маском, которому в то время был 31 год, в Москву приехали два солидных человека. Они уж точно были высокими профессионалами. Один из них - Майкл Гриффин. Не исключено, что начинающий космический бизнесмен Маск был для них ширмой, легендой прикрытия.

Гриффин занимал разные должности, а с 1986 по 1991 год в качестве технического руководителя вёл разработки спутниковых систем противоракетной обороны по программе Стратегической оборонной инициативы (СОИ, «Звездные войны»). С 2002 по 2005 год он был главой частной компании In-Q-Tel, которую финансировало Центральное разведывательное управление (ЦРУ). И занималась она поиском по всему миру перспективных технологий для оборонных целей.

С 2005 по 2009 год Майкл Гриффин работал руководителем Национального аэрокосмического агентства США (НАСА). И когда молодой, активный миллионер Илон Маск начал пробовать свои силы в космонавтике, перекупив очень хороших специалистов в этой отрасли, военные и НАСА стали заключать с ним контракты на изготовление интересующей их техники. Похоже, Маску в Пентагоне доверяли, потому что он был допущен в самые деликатные сферы.

Если вернуться к 11-му полёту прототипа «марсианского» космического корабля Starship, то о его истинном предназначении можно подискутировать.

Действительно Маск всё время говорит чуть ли не о заселении Марса. А каковы его действия? Может, он решил проверить, выживут ли вообще в такой экспедиции живые существа и для этого послал в полёт неких животных на своем сверхтяжёлом носителе Falcon Heavy? Или решил сделать то же на своей испытываемой сейчас сверхтяжёлой системе Super Heavy-Starship в следующем году, когда он намерен запустить на Марс человекоподобного робота? Нет, он не думает о таких проверках на выживаемость живого организма в межпланетном перелете.

А может, у него есть более прагматичная цель?

Кстати, стоит вспомнить, что у создаваемой ракеты-носителя нет системы аварийного спасения. То есть, сотня астронавтов в случае аварии первой или второй ступеней обречены. Starship может приземлиться только после завершения участка выведения, когда топливо израсходуется. Маск, возможно, уверен в безотказности своей техники. Но кто возьмёт на себя ответственность, разрешая запуск с людьми на борту?

По-моему, логичнее предположить, что сверхтяжёлая ракетная система нужна прежде всего американским военным. Особенно сейчас, когда Трамп строит систему противоракетной обороны «Золотой купол для Америки». И в этой программе есть несколько реальных применений Starship.

Первым делом, он нужен для развития глобального интернета. Но разве недостаточно ракет-носителей Falcon, которые запускают десятками спутники «Старлинк»? Оказывается, недостаточно. Каждый день по несколько спутников Starlink сгорают в атмосфере Земли из-за постепенного снижения высоты орбиты. И новые аппараты надо выводить постоянно. На большой ракете их умещается больше, себестоимость выведения уменьшается.

Кроме того, каждый ныне эксплуатируемый спутник может обслуживать только одного-двух пользователей на квадратный километр. Вот почему в SpaceX намерены увеличить возможности своих аппаратов благодаря готовящимся к запуску более крупногабаритным спутникам Starlink модификации V3 массой почти 2 тонны. Новые аппараты смогут посылать пользователям в десять раз больше информации, чем спутники модификации V2, да ещё со скоростью 1 терабит в секунду. Таким образом, потенциальная плотность сети повысится до 10-20 абонентов на квадратный километр.

Однако для такого резкого увеличения возможностей спутниковой группировки требуется Super Heavy-Starship. На этой ракете компания SpaceX собирается запускать на орбиту 60 аппаратов Starlink V3 за один раз.

Далее. На базе космического корабля Starship предполагается создавать многофункциональные военные орбитальные объекты. Этот аппарат содержит тысячу кубометров герметичного объёма. В нем можно разместить любое вооружение и оборудование массой до 100 тонн. Рассматриваются разнообразные средства поражения, а также наблюдения.

Еще один довод: в SpaceX работают над проектом модификации Starship в интересах ВВС США. Планируется по программе Rocket Cargo её использование для скоростной доставки грузов по всей Земле. За один полёт можно перевезти 80 тонн военной техники и оборудования. Не исключают военные и перевозки личного состава в любую точку Земли в течение 1 часа.

Хозяин компании SpaceX Илон Маск прочно вошёл в мегапроект «Золотой купол для Америки».

В России, кстати, также разрабатывают сверхтяжелую ракету - «Енисей». Может, есть смысл приглядеться к опыту неутомимого Илона, в том числе в плане военного применения «Енисея»? Хотя у него успех совсем не гарантирован. Ведь пока SpaceX запускает Starship практически без полезной нагрузки. Что будет, когда в него положат 100 тонн, ещё неизвестно.