Какую машину ВАЗ разрабатывали совместно с Porsсhe

К 1970-м годам отечественный автопром сильно устарел. Поэтому перед советскими конструкторами и инженерами стояла задача создать конкурентоспособные автомобили, которые могли бы достойно выглядеть на фоне западных моделей. Однако для достижения этой цели требовались новые технологии, опыт и свежие идеи. Именно поэтому Волжский автомобильный завод (ВАЗ) обратился за помощью к немецкому автоконцерну Porsche – одному из лидеров автомобильной индустрии.

Предпосылки к сотрудничеству

В 1970-х годах автомобили марки ВАЗ были весьма популярны в Советском Союзе, но их конструкция устаревала. Основной флагман линейки – ВАЗ-2103 – нуждался в глубокой модернизации. Советские инженеры понимали, что для успешной конкуренции на мировом рынке необходимы передовые технологии, новые подходы к проектированию и снижение себестоимости производства.

В это время в мировом автопроме набирали популярность переднеприводные автомобили. Их преимущества – лучшая управляемость, экономичность и компактность – становились очевидными. Однако в СССР подобных технологий еще не было. Поэтому руководство ВАЗа решило обратиться за помощью к немецким специалистам из Porsche, которые имели богатый опыт в создании инновационных авто.

Начало совместной работы

В 1975 году министр автомобильной промышленности СССР Виктор Поляков встретился с президентом Porsche Эрнстом Фурманном. На этой встрече было достигнуто соглашение о сотрудничестве. Немецкая сторона выразила готовность помочь советским инженерам в разработке новых моделей автомобилей. Срок сотрудничества был определен на три года – с 1976 по 1978 год.

Советские специалисты начали активно перенимать опыт немецких коллег. Они посещали заводы Porsche, изучали технологии проектирования, сборки и тестирования автомобилей. Немецкие инженеры, в свою очередь, делились своими знаниями и помогали адаптировать современные решения к условиям советского производства.

Разработка ВАЗ-2108

Ключевым проектом сотрудничества стала разработка нового автомобиля – ВАЗ-2108. Этот трехдверный хэтчбек должен был стать первым переднеприводным автомобилем в истории советского автопрома. Контракт между ВАЗ и Porsche был подписан в январе 1980 года. В рамках этого соглашения немецкие специалисты взяли на себя разработку ряда ключевых узлов и комплектующих:

Карбюратор – для повышения экономичности и производительности двигателя.

Радиатор – для улучшения системы охлаждения.

Стойки передней подвески – для повышения устойчивости и управляемости автомобиля.

Дверные замки – для улучшения безопасности и удобства эксплуатации.

Вакуумный усилитель тормозов – для повышения эффективности тормозной системы.

Кроме того, в проекте принимала участие итальянская фирма UTS – технологическое подразделение FIAT. Итальянцы помогали адаптировать конструкцию автомобиля к массовому производству.

Трудности и достижения

Совместная работа советских, немецких и итальянских инженеров была непростой. Разные подходы к проектированию, языковой барьер и культурные различия создавали определенные сложности. Однако все участники проекта стремились к общим целям, что позволило преодолеть возникающие препятствия. Для упрощения взаимодействия инженеры даже придумали специальное слово – “forgang”. Оно обозначало сообщение о результатах испытаний или изменениях в конструкции автомобиля. Такой подход позволял оперативно обмениваться информацией и вносить необходимые корректировки.

Презентация “восьмерки”

Результатом трехлетней работы стала модель ВАЗ-2108, официально представленная в феврале 1981 года. Автомобиль стал настоящим прорывом для советского автопрома. Его угловатый дизайн соответствовал европейским трендам того времени, а передний привод обеспечивал отличную управляемость и экономичность. ВАЗ-2108 оснащался двигателем объемом 1,3 литра, который был доработан с учетом рекомендаций Porsche. Также автомобиль получил модернизированную подвеску, улучшенную тормозную систему и новые комплектующие, разработанные немецкими и итальянскими специалистами.

ВАЗ-2108 стал первым переднеприводным автомобилем, выпущенным в СССР, и открыл новую эру в истории советского автопрома. Эта модель положила начало целой линейке автомобилей, которые получили широкую популярность как в Советском Союзе, так и за его пределами. Сотрудничество с Porsche позволило не только создать качественный автомобиль, но и значительно повысить уровень технологической оснащенности ВАЗа.