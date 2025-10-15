От древней легенды до дачного огорода: история базилика

Запах базилика с дачи — это аромат, который остается с нами навсегда. Ничего так не запоминается, как разнообразие вкусов и запахов этого растения. А в древности его вообще считали «королем приправ», о чем рассказывает автор канала «Умная ферма Gronics». Появился он в Южной Азии и на Ближнем Востоке около пяти тысяч лет назад, а в Россию пришел только в XVII веке под названием «душистый василек». Его использовали в медицине во время Первой мировой войны, а потом перенесли и на кухни. Эта зелень убивает микробы и повышает иммунитет, а еще снижает риск заболеваний сосудов. Но и с ней стоит быть осторожнее, особенно, если вы страдаете от низкого давления. Сегодня выращивают больше 70 видов базилика, самые известные из них — зеленый и фиолетовый. Они отлично дополняют разные блюда и не конфликтуют с ними. Кроме того, вы можете смешивать их между собой в качестве эксперимента. Ранее «ГлагоL» писал об удивительных свойствах фасоли. Он не только радует своими плодами, но еще и отлично помогает остальным посадкам увеличивать урожай.

© ГлагоL