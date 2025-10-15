Невеста порылась в грязном белье жениха и бросила его

Пользовательница Reddit с ником Throwaway255375 рассказала о странной ситуации, в которой она оказалась, решив съехаться с женихом. По словам 28-летней девушки, она нашла несколько неожиданных вещей в родительском доме и квартире парня.

«На прошлой неделе, когда я искала что-то в гараже, я нашла пару детских кроссовок. Я спросила его, кому они принадлежат, и он сказал, что понятия не имеет. Тогда я не придала этому значения и просто выбросила их. Два дня назад, разбирая корзину для белья, я нашла детскую розовую футболку», — написала автор.

Ее захлестнули самые жуткие подозрения, но припереть жениха к стенке у нее не получилось — тот просто отказывался от диалога на эту тему. Поэтому спустя несколько дней она подсмотрела код блокировки его смартфона, а ночью, когда мужчина уснул, проверила содержимое устройства. Не нем она нашла регулярные вызовы одному и тому же абоненту.

«После того, как мои руки перестали дрожать, я позвонила туда же уже со своего телефона и спросила, с кем я говорю. Она задала тот же вопрос. Я представилась невестой своего парня. Женщина призналась, что она — мать его детей, рассказав, что у него двое мальчиков и девочка. Им пять, семь и 10 лет. По ее словам, они познакомились еще в колледже и с тех пор то сходились, то расставились», — написала рассказчица.

Выяснилось, что мужчина лгал обеим женщинам. Матери своих детей он говорил, что у него была интрижка на стороне, в результате которой другая девушка забеременела, из-за чего он теперь вынужден жить с ней. При этом он утверждал, что никаких интимных отношений с этой девушкой не поддерживает. Узнав правду, автор приняла решение уйти от жениха.

