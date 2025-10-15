Как первый начальник Андропова совершил самую глупую аферу в истории СССР

Судьбы представителей советской элиты часто зависели от случайностей, личных связей и политических интриг. Одним из таких примеров стала карьера Алексея Николаевича Ларионова, первого начальника будущего главы КГБ Юрия Владимировича Андропова. Ларионов сыграл ключевую роль в становлении Андропова, но сам даже не вошел, а попал в историю благодаря одной из самых странных и, возможно, глупых афер в СССР.

Начало пути

Алексей Ларионов родился в 1907 году в деревне Грибаниха Архангельской области в крестьянской семье. Его путь к вершинам партийной карьеры начался через комсомол, где он проявил себя как энергичный и преданный делу молодой человек. Даже во время службы в армии Ларионов продолжал заниматься комсомольской деятельностью, что позволило ему быстро подняться по карьерной лестнице.

После окончания Института красной профессуры Ларионов был направлен на работу в Ярославль в качестве секретаря обкома. Именно там он встретил молодого Юрия Андропова, который только начинал свой путь в партийной системе. Андропов заведовал отделом обкома комсомола, и именно под руководством Ларионова он сделал свои первые серьезные шаги по карьерной лестнице.

Однако в те времена даже малейшая ошибка в биографии могла стоить человеку не только карьеры, но и жизни. У Андропова обнаружилась "неправильная" деталь: его дед, приемный отец матери, был купцом. В условиях, когда происхождение играло ключевую роль, этот факт мог стать фатальным.

Ларионов, понимая опасность, заступился за подчиненного. Более того, он направил Андропова на строительство гидроузлов на Волге, где тот смог проявить себя как организатор, мобилизовав тысячи комсомольцев. Этот успех принес Андропову орден Красного Знамени и спас его карьеру.

От взлета к падению

Сам же Алексей Ларионов, несмотря на многочисленные заслуги в партийной работе, оказался в сложной ситуации. Его перевели в Ленинград, где он стал заместителем первого секретаря обкома Алексея Кузнецова. Однако обстановка в Ленинграде тогда была напряженной, и вскоре Кузнецов был расстрелян по "Ленинградскому делу".

Ларионову удалось избежать серьезных последствий, но его карьера пошла на спад. Его отправили в Рязань, регион, который тогда считался провинциальным и “отстающим”. Рязанская область в то время находилась в тяжелом положении: не хватало продовольствия, экономика региона была в упадке.

Выйти сухим из подобной “ссылки” было практически невозможно, и будущее Ларионова буквально висело на волоске. Сталин распорядился снять его с поста, но смерть вождя в 1953 году спасла политика от неминуемой отставки и неминуемого же позора, а, возможно, и расправы.

"Рязанское чудо"

После смерти Сталина Алексей Ларионов решил пойти на отчаянный шаг, чтобы спасти свою карьеру и поднять престиж Рязанской области. Он задумал аферу, которая позже получила название "Рязанское чудо". Суть плана заключалась в том, чтобы резко увеличить показатели производства мяса в регионе, сделав Рязань образцовой областью.

Ларионов поставил перед колхозами и совхозами нереалистичные планы по сдаче мяса государству. Чтобы выполнить эти планы, крестьяне начали сдавать не только весь скот, который у них был, но и личные подворья. В ход шли даже коровы, которые были единственными "кормилицами” для многих семей.

На бумаге показатели выглядели впечатляюще: Рязань превысила план по сдаче мяса в несколько раз, что вызвало восторг у партийного руководства. Однако реальность была куда мрачнее. Массовый забой скота привел к катастрофическим последствиям. В области начался голод, так как крестьяне остались без средств к существованию. Экономика региона была подорвана, а впечатляющие показатели "бумажного успеха" на деле оказались лишь фикцией. Когда правда вскрылась, последовал громкий скандал. Ларионов был снят с должности и попал в опалу.

Смерть или самоубийство

Впрочем, после разоблачения “Рязанского чуда” Ларионов прожил меньше года. Официальная версия гласила о смерти из-за сердечной недостаточности. Впрочем, те, кто близко знал Алексея Николаевича, уверяли, что ранее на сердце он не жаловался. Поэтому пошли слухи, что “рязанский волшебник” совершил самоубийство, не снеся позора. Правда, никаких официальных доказательств, подтверждающих эту версию, нет до сих пор.