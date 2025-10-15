Генетический код русских: какие загадки разгадали ученые

Благодаря расшифровке человеческого генома история получила новый, мощный инструмент — ДНК-анализ. Изучение генетического кода русских принесло сенсационные открытия: наш этнос оказался гораздо древнее и генетически разнообразнее, чем считалось ранее.

В глубину веков

Геном человека постоянно меняется. Около 4500 лет назад на Среднерусской равнине произошла ключевая мутация: у одного мальчика появилась новая гаплогруппа — R1a1. Этот генетический маркер оказался на удивление жизнеспособным.

Сегодня носителями гаплогруппы R1a1 являются около 70% мужского населения России, Белоруссии и Украины, а в старинных русских городах этот показатель достигает 80%. Получается, что большинство современных мужчин — генетические потомки того самого мальчика из эпохи неолита.

Татарина нет

Одно из самых ярких открытий генетиков — опровержение мифа о значительном монгольском следе в генофонде русских. Масштабное исследование, опубликованное в The American Journal of Human Genetics, показало: пресловутого азиатского компонента в русском геноме нет. Выходит, что устойчивое выражение «Поскреби русского – найдёшь татарина» ошибочно.

Первый: русский этнос по своей генетической природе – гетерогенный. Одна часть русских, проживающая в центральных и южных регионах страны, близка соседним славянским народам, другая часть – на севере России – генетически тесно связана с финно-угорскими народами.

Заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики РАН профессор Олег Балановский считает русский генофонд «почти полностью европейским», а его отличия от центральноазиатского называет «действительно великими», словно это два разных мира.

С Балановским соглашается руководитель геномного направления в НИЦ «Курчатовский институт» академик Константин Скрябин. Он говорит следующее: «Мы не обнаружили в геноме русских заметных татарских привнесений, что опровергает теории о разрушительном влиянии монгольского ига». Кроме того, сибиряки, со слов учёного, генетически идентичны староверам – у них один и тот же «русский геном».

Исследователи также обращают внимание на небольшое отличие в генотипе между русскими с одной стороны и соседними славянскими народами – украинцами, белорусами и поляками – с другой. Более выражено отличие южных и западных славян от жителей Русского севера.

Особые маркеры

Согласно данным антрополога Василия Дерябина, русский генотип имеет и свои чёткие физиологические маркеры. Один из них – преобладание у русских светлых оттенков глаз: серых, голубых, серо-голубых, синих. Таких у нас 45 процентов, в Западной Европе меньше – около 35 процентов. Много среди русских и светловолосых. Согласно данным антропологов, русских, имеющих природный чёрный цвет волос, не более 5 процентов. В Западной Европе шанс встретить черноволосого равен 45%.

Вопреки расхожему мнению, среди русских не так много курносых – около 7%, примерно в 75% случаев нос прямой. Также среди русских не встречается эпикантус – типичная для представителей монголоидных народностей складка у внутреннего угла глаза.

Для русского этноса характерно преобладание I и II групп крови, у евреев, к примеру, чаще встречается IV группа. Биохимические исследования также показали, что в крови русских, как, впрочем, и других европейских народов, есть особый ген РН-с, а вот у монголоидов он отсутствует.

Северяне ближе

НИИ Молекулярной генетики РАН и Институт антропологии им. Д.Н. Анучина МГУ провели глубокое исследование генофонда русского народа, в ходе которого было установлено различие в генотипе между русскими и нашими северными соседями финнами – оно составило тридцать условных единиц. А вот генетические отличия между русским этносом и финно-угорскими народностями (мордва, марийцы, вепсы, карелы, коми-зыряне, ижорцы), традиционно проживавшими на севере нашей страны, соответствуют всего трём единицам.

Учёные говорят не просто о генетическом единстве русских с финно-уграми, а об их общем происхождении. Более того, специфика строения Y-хромосом этих этносов во многом идентична народам Индостана. Но в этом нет ничего удивительного, учитывая направленность расселения генетических предков русского народа.