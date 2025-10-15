Как в СССР поступали с «БОРЗыми»

В советской системе труд был не просто правом, но и гражданской обязанностью, делом чести и доблести. Любой источник дохода, не одобренный государством, клеймился как «нетрудовой», а сам человек рисковал превратиться в преступника и морального изгоя. С теми, кто выпадал из этой стройной системы, государство вело безжалостную борьбу.

От лишения прав до ссылки

После революции 1917 года большевики начали строить новое общество. Уже Конституция РСФСР 1918 года лишала избирательных прав тех, кто жил на «нетрудовые доходы». Знаменитый сталинский принцип «кто не работает, тот не ест», закрепленный в Конституции 1936 года, стал моральным и юридическим камертоном эпохи.

В 1951 году государство четко обозначило врага: к «антиобщественным элементам» причислили бродяг, попрошаек и официально безработных. Меры были суровы — высылка из городов и тюремные сроки. Под этот каток часто попадали инвалиды войны, не способные трудиться по объективным причинам.

После смерти Сталина наступила «оттепель», и гонения на «паразитов» ненадолго ослабли. Однако уже в 1961 году вышел знаковый указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда». Партия объявила охоту на тех, кто «не желал трудиться» или имел доход от сдачи жилья, земли или автомобиля. В народе о таких говорили с презрением: «Колхоз пашет, а он руками машет».

Закон против «борзых»

Юридическим орудием борьбы стала печально известная 209-я статья Уголовного кодекса «Тунеядство». Достаточно было не работать «во благо социалистической Родины» четыре месяца, чтобы оказаться на скамье подсудимых. Виновным грозила ссылка на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества.

В милицейских протоколах обвиняемых по этой статье записывали как «людей Без Определенного Рода Занятий» (БОРЗ). От этой зловещей аббревиатуры и родилось тюремное жаргонное слово «борзый», означавшее наглого типа, бросающего вызов общественным устоям.

Выявлением и отловом «паразитирующих бунтарей» занималась милиция. В случае если у правоохранительных органов не хватало сил, за дело брались активисты-дружинники.

К сожалению, под каток статьи 209 зачастую попадали творческие люди, которые не вписывались в рамки, определенные Коммунистической партией. Самым известным «тунеядцем» советской эпохи был Иосиф Бродский.

В 1964 году была организована масштабная травля поэта. Весной того же года состоялся суд. Бродский получил по максимуму – пять лет принудительных работ. «Перевоспитываться» его отправили в отдаленный совхоз «Норинское» Архангельской области. Друг Бродского Евгений Рейн вспоминал, что в ссылке «тунеядцу №1» отвели половину избы. В совхозе опальный поэт занимался уборкой урожая. В свободное от работы в полях время он продолжал писать стихи.

Как-то Бродский признался, что пребывание в «Норинском» было самым счастливым периодом в его жизни. Впрочем, был он там недолго: через полтора года под давлением зарубежной общественности срок Бродскому сократили.

Всего с 1961 по 1965 год по статье 209 осудили 37 тысяч человек. Но далеко не всех из них постигла та же участь, что и гениального поэта. Дело в том, что партийные руководители в северных областях забросали Москву просьбами не присылать к ним осужденных за тунеядство. Мол, и работы для них недостаточно, и крышей над головой их обеспечить нет возможности.

Другим известным «паразитом» советской эпохи был писатель Владимир Войнович. В 1980 году его выслали из СССР и лишили гражданства, однако через 10 лет он все же сумел вернуться на родину.

Под статьей в свое время мог оказаться и Виктор Цой. Чтобы не попасть под раздачу музыкант в 1986 году устроился на работу в котельную – известную в определенных кругах «Камчатку», позднее ставшую культовым местом для поклонников таланта певца. За нелегкий труд он получал небольшие по тогдашним расценкам деньги – 95 рублей (для сравнения: средняя зарплата рабочего составляла 120 руб.). Но деньги для Цоя были не главными: работа сутки через трое оставляла время для творчества.

Впрочем, в тот период пик борьбы с тунеядством уже миновал. Апогея кампания против «паразитов» достигла при Юрии Андропове в 1983-1984 годах. Затем на смену дряхлым и косным вождям пришел сравнительно молодой Михаил Горбачев, начавший либерализацию в общественно-политической и экономической сферах.

Статья 209 потеряла свою актуальность к концу 1980-х. А в последний год существования СССР приняли закон "О занятости населения в РФ", в соответствии с которым официально неработающих перестали преследовать, а тем, кто потерял работу, стали выплачивать социальные пособия.

Тем не менее слово «борзый» попало в современный список самых употребляемых жаргонизмов. Хотя сегодня уже мало кто знает, каким образом оно появилось в нашей лексике.