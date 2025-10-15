Может ли взорваться главная гора Кавказа

Эльбрус — главная вершина России и Кавказа, вознесшаяся на 5642 метра. Это магнит для альпинистов и горнолыжников со всего мира. Однако, не все так безоблачно, ведь Эльбрус — это еще и спящий вулкан. Поэтому существует реальная, хотя и отдаленная, угроза, способная в одночасье стереть всю эту красоту с лица земли.

Ледяная броня

По словам ученых, основной риск потенциального извержения связан не с раскаленной лавой, а с гигантской массой льда, сковавшей склоны гиганта. Эльбрус — это мощная криосфера, состоящая из 80 ледников общей площадью 145 кв. км. В этой ледяной броне заключен колоссальный запас пресной воды — около 10 миллиардов кубометров.

Чтобы показать масштаб потенциальной катастрофы, ученые проводят в качестве примера извержение вулкана Невадо-дель-Руис в Колумбии в 1985 году. Этот исполин, схожий по высоте (но не масштабу) с Эльбрусом, дремал почти 140 лет. Однако, как заметил вулканолог Бернар Чуи,

«Все это время вулкан кричал: «Я собираюсь взорваться!», но ученые... не смогли прочитать сигнал».

В итоге последовало катастрофическое извержение, растопившее часть ледниковой шапки вулкана. Всего за 30 минут с гор сошло около 100 миллионов кубометров воды и раскаленного обломочного материала, что привело к гибели более 25 000 человек в городе Армеро, находившемся в 65 километрах от эпицентра.

Угроза в сто раз мощнее

Цифра в 100 миллионов кубометров звучит ужасающе, но это лишь около 1% от водных запасов во льдах Эльбруса. Следовательно, в худшем сценарии последствия извержения российского гиганта могут быть в 100 раз серьезнее. Стремительный спуск с высоты нескольких километров превратит талую воду в чудовищный селевой поток. Он будет нестись, сметая все на своем пути и увеличивая свою массу за счет захваченного по пути песка, гравия и многотонных валунов. Уцелеть в этом потоке будет практически невозможно.

Затем гигантские объемы воды хлынут в реки Кубани и Терека, вызвав катастрофические наводнения. Под ударом могут оказаться крупные города: Краснодар, Черкесск, Армавир, Невинномысск, Славянск-на-Кубани и десятки других населенных пунктов, где проживает в сумме более 10 миллионов человек.

Можно ли предотвратить катастрофу

Остановить пробуждение вулкана человечество пока не в силах. Однако сегодня, в отличие от трагедии 1985 года в Колумбии, у нас есть технологии, чтобы его предсказать. В настоящее время Эльбрус находится под пристальным наблюдением специалистов, которые круглосуточно следят за малейшими сейсмическими толчками, деформациями склонов и выбросами газов. Раннее предупреждение — единственный шанс на масштабную эвакуацию и спасение миллионов жизней, если спящий гигант когда-нибудь в будущем действительно начнет просыпаться.