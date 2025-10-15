Удар в спину: почему Берия впал в ступор от слов маршала Жукова

Смерть Сталина в марте 1953 года стала моментом истины для советской элиты. Внезапно образовавшийся вакуум власти заставил бывших соратников выстраивать новые, хрупкие альянсы. Одним из самых неожиданных и значимых стал кратковременный союз двух титанов — маршала Георгия Жукова и всесильного главы МВД Лаврентия Берии.

Союзник на взлете

Их близость не была секретом. Уже 9 марта 1953 года, на пленуме ЦК, Жуков, находившийся в опале при Сталине, был стремительно назначен первым заместителем министра обороны. Большинство историков сходится во мнении, что это было сделано по прямому предложению Берии.

Серго Берия, сын Лаврентия Павловича, в своих воспоминаниях приводит красноречивый диалог. Жуков, якобы, выражал недовольство, что его не сделали министром обороны (пост занял Николай Булганин). На что Берия отвечал: «“Ты, Георгий, – говорил отец, – не переживай. Кроме тебя я в этой должности никого не вижу”».

Казалось, между двумя могущественными фигурами заключен прочный пакт. Но в кремлевских коридорах уже зрел другой, смертельный для Берии заговор.

Заговорщики и «ненадежный» спаситель

Инициаторами смещения Берии выступили Никита Хрущев, Георгий Маленков и Николай Булганин. Ключевой фигурой для физического осуществления ареста стал генерал Кирилл Москаленко.

Когда заговорщики обсуждали, кого из военных можно привлечь, Москаленко предложил кандидатуру Жукова. Реакция Хрущева и Булганина была весьма показательной: они дали неохотное согласие, но с одним категоричным условием — Жуков должен был быть без оружия.

Многозначительная оговорка. Сам Жуков тоже признаёт, что у шестерых военных, арестовывавших Берии на заседании Президиума (так называлось тогда Политбюро) ЦК, было всего два пистолета. Причём сам Жуков не был вооружён. Впрочем, Москаленко утверждает, что оружие было у всех, кроме, опять-таки, Жукова. Видимо, не без основания Хрущёв, Маленков, Булганин, задумавшие отстранить Берию, боялись маршала именно в этом деле.

Но раз они его боялись, возникает вопрос, зачем они его вообще посвящали в заговор? Весьма вероятно, что в данном случае имела место перевербовка. И Жуков, взвесив шансы сторон, решил примкнуть к тем, чья победа вероятнее.

Поведение Берии необъяснимо, если бы он боялся заговора против него. Он ехал в Кремль, не опасаясь за последствия. Есть смутные сведения, что сам Жуков предупредил его о готовящемся аресте, но Берия решил, что его не посмеют тронуть. А что ещё могло придавать ему такую уверенность? Может быть, он знал, что Жуков находится в соседней комнате? Тогда Берия вправе был надеяться, что Жуков, как его сторонник, гарантирует его безопасность во время этого заседания. А Хрущёв и другие заговорщики как раз поэтому могли привлечь Жукова, так как это усыпило бы бдительность Берия.

Обратим внимание на реакцию Берии при аресте. Когда Жуков появился среди вооружённых генералов и скомандовал: «Встать! Вы арестованы!», Берия, по словам маршала, «онемел». Такая реакция ступора очень характерна именно в случае, что называется, удара в спину, когда человек, на которого ты надеешься, вдруг оборачивается против тебя.

Можно даже предположить, что Лаврентий Павлович ожидал, что Жуков скомандует генералам арестовать членов Президиума. Так ли это было на самом деле, мы в точности уже, наверное, никогда не узнаем. Вообще, дело Берия до сих пор покрыто густым мраком.