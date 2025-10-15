Почему львов и тигров нельзя кормить свининой

На гастрономической карте мира свинина занимает уникальное, полное противоречий место. С одной стороны, это мясо — табу для миллионов верующих: его употребление запрещено в иудаизме и исламе. До недавнего времени его практически не встречалось в меню детских садов и школ, а диетологи не рекомендуют его пожилым людям из-за высокой жирности.

Но у этой медали есть и другая, блестящая сторона. Свинина — настоящий кладезь полезных веществ. Это единственный вид мяса, который содержит всю палитру витаминов группы В, а также столь дефицитный витамин D. Богата она и минералами: калием, фосфором, железом, магнием и другими.

Несмотря на все споры, свинина уверенно лидирует в мире как самый потребляемый вид мяса. Бесспорным чемпионом здесь является Китай — мировой рекордсмен и по производству, и по поеданию. Прочную любовь к свинине питают и в России, Белоруссии, странах Восточной и Южной Европы, где она — желанный гость на столах немусульманских семей.

Темная сторона

Однако медицинское сообщество сохраняет настороженность. В Германии провели показательный эксперимент: крыс долгое время кормили исключительно свининой. Результаты заставили задуматься — у грызунов проявилась склонность к каннибализму, начали развиваться раковые опухоли и кожные болезни.

Опасения разделяют и зоологи. В цирках хищникам из семейства кошачьих свинину не дают — она приводит к ожирению и скачкам давления. У собак породы боксер она провоцирует кожные заболевания. Даже на форелевых фермах заметили: кормление свининой губительно для рыбы, вызывая замедление роста и гибель.

В чем же корень проблемы?

Свинья по-праву считается самым грязным животным не только с религиозной точки зрения. Она не просто всеядна. Она еще и ест любые экскременты, включая собственные. И даже если содержать ее в условиях, приближенных к идеальным, как, например, в Австралии, это не меняет природу животного.

Неразборчивость в еде приводит к тому, что в мясе свиньи часто содержаться всевозможные паразиты, которые легко могут перекочевать в организм того, кто это мясо ест. Самый известный из таких паразитов – свиной цепень. Этот ленточный червь, проникнув в организм человека, селится в кишечнике. Со временем его длина достигает от двух до четырех метров. Свиной цепень вызывает цистицеркоз – заболевание, поражающее кожу, мышцы, головной и спинной мозг, глаза, внутренние органы, кости.

Нередко в организме свиньи живут круглые черви – трихинеллы, или простейший одноклеточный паразит токсоплазма.

Все они легко погибают при высоких температурах. Отсюда вывод: ростбифа с кровью из свинины быть не может (если, конечно, вы не хотите, чтобы у вас в организме поселились квартиранты-паразиты). Свиное мясо должно очень хорошо провариваться и прожариваться.

Так всеми любимый шашлык из свинины должен готовиться только опытным «шашлычником», чтобы мясо было прожаренным полностью.

Правда, известный московский специалист по приготовлению мясных блюд Петя Павлович готов баловать своих клиентов блюдами из свинины, которая прошла термообработку при температуре, значительной более низкой, чем успокоительные для нас 100 градусов по шкале Цельсия, при которых закипает вода. По мнению кулинара, нет необходимости, к примеру, зажаривать свинину до «полного выдавливания соков» – это когда температура внутри куски мяса приближается к тем самым ста градусам. Это, уверяет Петя Павлович, делает мясо более сухим и жестким. А что касается бактерий и вредных организмом, то они погибают, по словам повара, при более низких температурах нагревания – 55, и даже 52 градуса.

Тем не менее, по данным медицинских справочников, свиной цепень и трихинелла гибнут при температуре 80 градусов по шкале Цельсия. Поэтому если готовить свинину по рецепту, которые предусматривают температуру приготовления ниже 80 градусов, нужно быть уверенным в абсолютной безвредности мяса. А проще сказать, на него должен быть качественный ветеринарный сертификат.

Многие хозяйки при приготовлении фарша с добавлением свинины часто пробуют его на соль сырым. Очевидно, что риск заражения паразитами здесь повышается многократно.

Еще одно обстоятельство, за которое критикуют это мясо – оно слишком жирное. С этим не поспоришь. Но непревзойденный мастер приготовления мяса Ренцо Гарибальди – владелец ресторана Osso Carniceria & Salumeria недоумевает: а зачем брать самые жирные куски свинины для блюд? У свинины сало очень легко отделяется от мяса. Филейная часть представляет собой нежнейшее мясо, из которого можно готовить бесчисленное количество блюд. Другое дело, что для каждого блюда необходимо мясо из определенной части животного: окорок, бедро, спинка, шейка и т.п.

Итог подводит исполнительный директор Национального общества диетологов, кандидат медицинских наук Михаил Зейгарник. По его мнению, именно жирность свиного мяса не позволяет употреблять его людям с избыточным весом, с проблемами пищеварения, с заболеваниями печени и желчного пузыря. И здесь как ни готовь его – безвредным для этих категорий людей оно не станет. Но диетолог уверен в другом: здоровому человеку можно все! В среднем 150-200 грамм свинины в день даже очень даже полезны для человека. Только не стоит есть свинину ежедневно. Самый оптимальный вариант чередовать ее употребление с птицей и рыбой.