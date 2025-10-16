Медведь и косуля попали в объектив фотоловушки

Фотоловушки, установленные в Забайкальском крае, зафиксировали медведя и косулю. Об этом сообщается в Telegram-канале Минприроды региона.

Устройства позволяют наблюдать за поведением животных в естественной среде: многие звери быстро к ним привыкают или вовсе не обращают внимания.

© Zab.ru

Для ночных съёмок камеры используют инфракрасную подсветку, из-за чего изображения получаются черно-белыми, а глаза животных сильно светятся.

Напомним, что ранее в заповеднике Забайкалья фотоловушка запечатлела изюбря. Кроме того сообщалось, что подросшие лосята попали в объектив фотокамеры в заказнике «Олдондинский».