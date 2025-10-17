На Солнце зафиксировали две вспышки класса М в группе 4246

На Солнце в ночь на 17 октября зафиксированы две мощные вспышки класса М, одна из которых продолжалась 25 минут.

Две мощные вспышки произошли на Солнце в ночь на пятницу, сообщает Институт прикладной геофизики.

Оба события были зафиксированы в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен под номером 4246, расположенной на координатах N23W67.

Первая вспышка класса M1.0 была зарегистрирована 17 октября в 2.19 по московскому времени, ее продолжительность составила 16 минут. Вторая, более мощная вспышка класса M1.5, произошла в 4.28 и длилась 25 минут.

Ученые отмечают, что вспышки класса М относятся к предпоследнему уровню мощности. Обычно такие явления могут повлиять на радиосвязь, а также привести к усилению геомагнитных возмущений на Земле. Институт прикладной геофизики продолжает наблюдение за солнечной активностью.

Напомним, накануне на Солнце произошли три мощные вспышки.

На жтой неделе индекс вспышечной активности впервые с начала лета достиг красного уровня.

Ученые ИКИ предупредили о мощнейших вспышках X-класса в среду.