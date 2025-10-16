Что скрывают власти США о секретном эксперименте «Радуга»

28 октября 1943 года. ВМС США провели сверхсекретный опыт на эсминце «Элдридж» под кодовым названием «Радуга». Цель — с помощью мощнейшего электромагнитного поля сделать корабль невидимым для радаров. Однако то, что произошло в тот день, вышло далеко за рамки планов и породило одну из самых живучих конспирологических теорий XX века.

Исчезновение и телепортация

Согласно рассказам, вокруг «Элдриджа» возникло сильное свечение и зеленоватый туман, после чего корабль буквально исчез из дока в Филадельфии. Более того, он якобы материализовался за сотни километров — в порту Норфолка, — чтобы через несколько мгновений снова появиться на исходной позиции.

Этот эпизод и стал краеугольным камнем легенды: эксперимент не просто скрыл корабль от радаров, но и привел к его мгновенной телепортации.

Цена невидимости

Если верить слухам, последствия для команды были ужасающими. Из 181 члена экипажа полностью невредимыми остались лишь 21 человек. 13 матросов якобы погибли от облучения, а остальные пропали без вести — то ли растворившись в пространстве, то ли сойдя с ума. Выжившие, по легенде, испытывали жуткие галлюцинации и находились в состоянии глубокого шока, а их последующие показания были настолько путаными, что лишь подлили масла в огонь мистификаций.

Что говорит военное ведомство

ВМС США официально не подтвердило факт проведения Филадельфийского эксперимента. Но доподлинно известно, что работы в этом направлении велись. Их результатом стало появление военной технологии невидимости «Стелс» (Stealth). Она представляет собой целый комплекс способов, которые позволяют военным морским судам и самолетам-истребителям быть невидимыми для электроники противника.

Стелс имеет несколько иную сферу воплощения. Кораблю придается особая геометрическая форма, позволяющая ему стать для радаров максимально незаметным. Но главное достижение заключается в особой обшивке судна, которая поглощает радиоволны и превращает боевую машину для эхолотов в «невидимку».

Как просочились слухи о секретном эксперименте в прессу

Большинство военных, служивших на «Элдридже», не подтверждают слухов об эксперименте с телепортацией. И все же они просочились в прессу и стали достоянием широкой мировой общественности. Это произошло в 1955-ом, когда вышла в печати книга известного американского уфолога М. Джессупа. В ней автор приводил разные доводы в пользу реального существования НЛО.

В ответ на издание книги Джессупу пришло письмо от одного из читателей, некоего К. М. Альенде. Авто письма утверждал, что своими глазами видел телепортацию военного морского судна. Так и стала известная история эсминца «Элдридж». На основании рассказов Альенде в 1984 году был снят фильм «Филадельфийский эксперимент». Он наделал много шума и содействовал огромной популярности «Элдриджа».

Могла ли произойти телепортация

Противники теории телепортации утверждают, что между Норфолком и Филадельфией военная субмарина вполне могла пройти по Чесапикско-Делавэрскому каналу. Гражданскими судами эта водная артерия между рекой Делавэр и заливом Чесапик давно не использовалась, но для военных была всегда открыта.

Возможность корабля оказаться незаметным для радаров врага с помощью электромагнитного поля многие ученые подтверждают. Это возможно благодаря явлению дегауссизации, или размагничивания. Амплитуда колебаний магнитного поля, создаваемого катушкой мощного электромагнита, четко регулируется. Переменное поле способно размагничивать электронику, находящуюся в пределах доступа источника электромагнитного излучения.

Ввиду таинственности и фантастичности Филадельфийского эксперимента вокруг него ходило много слухов. Предполагали, что такой грандиозный опыт мог поставить только гениальный ученый А. Эйнштейн, который в то время был еще жив. Но едва ли ВМС США могли прибегнуть в его услугам в своих секретных разработках. Эйнштейн симпатизировал коммунистам, что априори делало его неблагонадежным в глазах американского военного ведомства.

Пролить свет на Филадельфийский эксперимент могли бы реальные его участники – члены экипажа «Элдриджа». Но все они единодушно отрицали факт существования проекта "Радуга". Даже если опыт с телепортацией эсминца и имел место на самом деле, наверняка оставшиеся в живых моряки были связаны узами военной тайны. О реальном положении вещей остается только догадываться по косвенным «уликам».