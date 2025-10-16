Почему Сталин «забрал» жену у маршала Кулика

В мае 1940 года жена советского маршала Григория Кулика, Кира Симонич, бесследно пропала. Её супруг немедленно подал заявление в органы, требуя объявить жену во всесоюзный розыск, но оперативные мероприятия не увенчались успехом. Лишь спустя десятилетие, в начале 1950-х, просочилась шокирующая правда: Киру Ивановну похитили и убили по прямому указанию Иосифа Сталина.

Похищение и убийство

Согласно историческим источникам, Киру Симонич схватили прямо на улице. Как пишет Рудольф Пихоя в книге «Советский Союз: история власти», со ссылкой на показания Всеволода Меркулова, её доставили в Сухановскую тюрьму, где полтора месяца пытались выбить показания, в том числе о «шпионской деятельности». Однако женщина не подписала ни одного протокола.

Тогда было принято решение её «убрать». По свидетельству высокопоставленного сотрудника НКВД Богдана Кобулова (его слова цитируются в издании «Лаврентий Берия. Кровавый прагматик»), Лаврентий Берия лично отдал приказ о ликвидации. Операцию поручили провести в строжайшей тайне. Для конспирации голову Киры Ивановны обмотали платком, чтобы даже палач, известный как Блохин, не узнал, кого именно он расстреливает при переводе из Сухановской тюрьмы на Лубянку.

Почему Сталин решил устранить Киру Симонич?

Инициатива убийства, как уверял Кобулов, исходила с самого верха. Историк Олег Хлевнюк в своей работе «Сталин. Жизнь одного вождя» прямо указывает на Иосифа Сталина. Причина была в «компрометирующем» прошлом Симонич: она — дочь царского чиновника, а её первого мужа обвиняли в валютных махинациях. За самой Кирой Ивановной велась слежка, отчёты о которой регулярно ложились на стол Сталину.

По данным историка Николая Цветкова («Гений зла Сталин»), вождь даже советовал Кулику развестись, но маршал ослушался. Поскольку вскоре Кулику должны были присвоить высшее воинское звание, жена с таким прошлым была недопустима. Сталин, не терпящий возражений, предпочёл тайно устранить «проблему».

Другие версии исчезновения

Несмотря на упомянутые выше показания участников операции, санкционированной Сталиным, имеются и другие версии того, что же на самом деле произошло с Кирой Симонич. Например, автор книги «Берия. Лучший менеджер ХХ века» Сергей Кремлев не исключает, что исчезновение жены маршала, который, кстати, о ее судьбе так ничего и не узнал, никакого отношения к чекистам не имело. Согласно одной из версий, предложенных Кремлевым, Симонич могла стать жертвой банального ограбления и была убита уголовниками. Впоследствии данное дело, считавшееся темным даже в те годы, приписали арестованному Лаврентию Берии и его соратникам. Тем более, что тот же Меркулов, даже уже находясь под стражей, уверял, что в уничтожении Киры Ивановны не было «никакой оперативной необходимости».

Еще одна версия исчезновения Киры Симонич основана на справке, которая была выдана театральному режиссеру Борису Мордвинову. У Мордвинова был роман с Симонич, в связи с чем он и был осужден на 3 года исправительно-трудовых лагерей. После освобождения ему выписали ту самую справку, в которой говорилось: «Обвинялся в том, что будучи знаком с женой Кулика Г. И., в продолжение нескольких месяцев до ее побега из СССР имел с ней подозрительные встречи». Текст этого документа можно найти в книге Адама Залесского «И. В. Сталин и коварство его политических противников». Впрочем, ничего другого в справке указано быть и не могло: тогда Кира Ивановна официально действительно находилась в розыске.